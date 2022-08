Neymar é um jogador que se declarou em tenra idade. Já aos 17 anos de idade ele se tornou um dos líderes do “Santos” e atraiu a atenção de grandes clubes europeus. A propósito, classificação brasileirão Série A sempre disponível para os fãs verem no site de estatísticas esportivas.

Assim, Neymar jogou no clube de sua cidade natal de 2009 a 2013. O mais produtivo para ele foi 2012. Então, o jogador marcou 43 gols em 47 partidas pelo “Santos” em todas as competições. Neymar ajudou sua equipe a vencer a Liga Paulista. Apesar do time ter terminado apenas no meio da tabela na Série A, o atacante certamente poderia se creditar com a temporada.

Neymar tinha apenas 21 anos, mas ele já era um verdadeiro líder dos ataques de seu clube. Os sócios criavam regularmente oportunidades para ele, que o brasileiro converteu em tiros precisos.

Assim, a grande temporada de Neymar em 2012 finalmente convenceu a administração “Barcelona” da necessidade de comprar o atacante. Assim, no verão de 2013, ele se juntou às fileiras dos catalães, com os quais mais tarde ganhou a Liga dos Campeões, assim como muitos outros troféus.

Graças ao que Neymar teve uma temporada tão boa?

Neymar, até 2012, havia sido considerado há muito tempo a estrela principal de "Santos". Devido a suas ações extraordinárias em campo, ele freqüentemente decidiu o destino de diferentes partidas em favor de seu clube.

Então, voltando à realização de Neymar, isso foi possível graças a:

A excelente técnica do brasileiro. Graças a seus dribles, ele podia facilmente contornar qualquer adversário, bem como se mover para a posição ideal para o golpe. Suas habilidades técnicas brasileiras foram demonstradas regularmente mais tarde na Europa. A capacidade de avaliar rapidamente a situação e decidir sobre o desenvolvimento do ataque. Seu raciocínio fora de campo muitas vezes surpreendia os defensores das equipes adversárias. O estilo de jogo do clube. O “Santos” professou o futebol ofensivo. Por causa disso, o atacante tinha muitas chances de demonstrar suas habilidades. Dezenas de chances foram criadas para ele em cada jogo.

Portanto, Neymar teve uma temporada realmente impressionante em 2012. Estava claro para todos que ele estava pronto para uma mudança para um clube de alto nível. Portanto, muito em breve o jogador entrou para o "Barcelona".