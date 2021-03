Anualmente milhares de jovens deixam o seio familiar para tentar a sorte, apostando em mudar de vida com o sonho de ser jogador de futebol.

da redação

Por muitas vezes são responsáveis por movimentar o mercado da bola, girando valores astronômicos.

O objetivo principal das categorias de base está voltado para o aprimoramento técnicos de seus garotos, já que não é necessário ter apenas o talento. Os profissionais responsáveis estão presentes para orientar os jovens atletas na correção de alguma falha técnica apresentada, a ponto de quando alcançarem a carreira profissional, seja algo inerente de sua natureza. Ou seja, as comissões técnicas visam potencializar os conceitos técnicos do esporte para entregar os jogadores da forma mais pronta possível para o futebol profissional, assim, proporcionará ao atleta um desenvolvimento natural, o qual, acontecerá sem a pressão e cobrança que por certo virão mais tarde.

Outro ponto, importante no papel das categorias de base é fazer o atleta compreender que sua ferramenta de trabalho é o seu corpo. Logo, desde muito novo os atletas passam a entender o valor de se exercitar de forma correta, buscando sempre o melhor condicionamento físico possível para cada faixa etária. O intuito não é transformar os aspirantes a jogadores em maquinas, mas sim trazer a eles a habitualidade de um rotina que levarão pra o resto da vida profissional.

Além de ser uma das melhores formas de ter uma equipe competente, sem muitos custos, já que o investimento vem sendo feito ao longo dos anos, as categorias de base são também um excelente meio de encher os cofres das equipes. Grandes craques brasileiros têm sido vendidos antes mesmo de se tornarem ou se consolidarem como profissionais. Assim, os clubes passaram a encurtar os trajetos dos jovens em suas preparações, muitas vezes mudando o foco de todo processo de formação, onde antes era aprendizado e aperfeiçoamento, viraram cifras, onde antes havia Peneiras, passou a existir indicações. Com os clubes “quebrados”, as gestões passaram ficar avidas por novas promessas, jovens jogadores que apenas serviriam para o intuito de trazer retorno financeiro ao clube, ao ponto de nem ao menos se preocupar se os mesmos jogadores poderiam trazer retorno técnico (e com ele o financeiro no futuro) para a própria equipe que o revelou.

Portanto, sob qualquer ótica, podemos perceber a importância das categorias de base, já que possuem uma participação fundamental para o futebol profissional. Tendo em vista que para os atletas trazem todo o processo de formação esportiva e educacional e para os clubes é uma forma de manter uma equipe de qualidade e ainda trazer retornos altíssimos.