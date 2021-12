Por Redação

A ação fez parte do projeto “Encontros”, da Febtur, criado para divulgar o turismo e a cultura do Estado junto aos profissionais de comunicação do segmento do turismo, além de aproximar a classe ao poder público e trade turístico, para troca de experiências, informações e construção coletiva de projetos com vistas ao desenvolvimento do setor.

De acordo com a presidente da Febtur, a jornalista Seleucia Fontes, a Capital da Amizade foi escolhida para sediar a abertura do projeto por ser polo da Instância de Governança Regional da Ilha do Bananal. Outros fatores, como a localização estratégica e potencial econômico na região também foram preponderantes na escolha.

Seleucia Fontes afirmou que a proposta foi levar a mensagem de parceria ao trade turístico e ao poder público, apresentando o propósito, visão e missão da entidade. “Não queremos ser apenas divulgadores, mas queremos fazer parte do processo de construção e desenvolvimento do turismo no Estado do Tocantins. Nós temos muitas expertises e com nossa experiência, podemos colaborar muito com os municípios e empresários por meio de sugestões e nossas vivências na área, como profissional e também usuário”, explicou.

A prefeita Josi Nunes fez questão de participar do encontro e destacou a importância desta união de forças para criar ideias para o desenvolvimento e a comunicação do turismo da Região Sul. “Ficamos muito honrados em receber o primeiro Encontros da Febtur. Nada melhor que estarmos reunidos com pessoas da área da comunicação para estarem conhecendo as nossas potencialidades para divulgá-las pelo Brasil, e trazendo uma série de sugestões, fazendo essa integração entre poder público, setor privado e agentes de comunicação”, disse.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Lady Sakay, foi uma oportunidade de mostrar o potencial turístico de Gurupi, bem como sua importância como apoio às cidades circunvizinhas. “Foi uma excelente oportunidade de mostrar as nossas potencialidades. Grande parte da população de Gurupi não conhece o que ela tem e o seu potencial, e precisamos divulgar isso. E por ser polo, realmente Gurupi é um ponto estratégico para que esse processo do desenvolvimento turístico da IGR Ilha do Bananal se desenvolva”, comentou.

O presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Tocantins (Adetuc), Hercy Filho, também esteve presente e ressaltou a relevância do projeto Encontros. “Importantíssimo a congregação desses diversos atores, poder público, trade e comunicadores. O entorno de Gurupi tem cidades com destinos belíssimos, em Peixe, Formoso do Araguaia, entre outras cidades, mas temos que fazer disso um ativo econômico para o bem dessas comunidades. Nesta reunião importante discutimos meios de fazer com que isso aconteça de forma profissional, produtiva e de melhor retorno para a sociedade”, relatou.

Empresários locais também participaram do evento. A Fátima Polito, proprietária de uma agência de viagens, contou que foi um momento importante para o trade turístico. “Estou encantada com tantas pessoas envolvidas no turismo, trazendo experiências e fazendo acontecer muita coisa aqui no turismo regional. Falamos muito sobre a Ilha do Bananal que é um potencial muito grande que temos na região e ainda pouco explorado. Temos muito a avançar e vamos buscar desenvolver o turismo da melhor forma possível”, salientou.

Empresário recém chegado em Gurupi, Daniel Oliveira, que é proprietário de restaurante, também enalteceu a iniciativa de fortalecer o setor na região. “Acho que é importante pois vem para fomentar, divulgar o turismo e criar uma rota turística nesta região, pois existem pontos maravilhosos como em Peixe e Ilha do Bananal por exemplo, e penso que temos que divulgar mais isso, e o encontro veio agregar nesse ponto para criarmos essa rota nova para o Estado e que só tem a fomentar mais a economia da região”, disse.