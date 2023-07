Por Redação

Temperaturas que até passam dos 35°C, nenhuma previsão de chuva e muita água. Essa é a combinação que garante o sucesso das praias de água doce do Tocantins durante o mês de julho. Entre as cidades que, por aqui, mais atraem turistas de todo o país e até de fora dele nessa época do ano estão Araguacema, Araguanã, Caseara, Itaguatins, Pedro Afonso, Peixe, Tocantinópolis, Miracema e Tupiratins.

Segundo a Secretaria Estadual de Turismo, o estado tem cerca de 80 praias catalogadas, muitas banhadas pelos gigantes Araguaia e Tocantins. A programação é diversificada. Enquanto algumas arrastam multidões até de madrugada com shows de grandes atrações que se apresentam nas faixas de areia, outras conquistam pela tranquilidade e pelo contato quase que isolado com a natureza. É o caso do EcoAraguaia Jungle Lodge, que se destaca por oferecer uma praia reservada de fácil acesso, proporcionando uma experiência única aos visitantes.

O Hotel Floresta está localizado ao lado do Parque Estadual do Cantão no Vale do Araguaia, em Caseara, às margens do Rio do Coco/Araguaia, e é o destino ideal para os amantes da natureza que desejam se refrescar em um ambiente paradisíaco. Através de uma plataforma flutuante, os turistas podem acessar facilmente a praia exclusiva e desfrutar de momentos de relaxamento e diversão em um cenário deslumbrante.

Longe das aglomerações, no local é possível fazer passeios guiados de barcos e caiaques, onde podem observar a fauna e a flora e entrar em contato com a natureza, e se tiverem sorte, até avistar os botos do Araguaia, além de outras espécies de animais e plantas características da região.

O EcoAraguaia oferece 10 cabanas simples e elegantes, perfeitamente integradas ao meio ambiente, para uma estadia aconchegante e imersão na natureza exuberante do Tocantins. Além disso, o hotel conta com uma charmosa piscina flutuante, ideal para se refrescar e apreciar a paisagem ao redor.

“Nosso objetivo é oferecer aos nossos hóspedes uma experiência memorável, combinando o encanto da praia reservada com uma infraestrutura sustentável que respeita a natureza. Estamos comprometidos em preservar e compartilhar as belezas naturais do Tocantins com todos que nos visitam”, afirma Guilherme Tiezzi, proprietário do EcoAraguaia Jungle Lodge.