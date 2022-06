Por Redação

“Um momento de gratidão diante da situação que tivemos que enfrentar contra covid-19. Um encontro de todos os cristãos, católicos e evangélicos”, afirmou o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, no lançamento da segunda edição do Araguaína para Cristo. A cerimônia foi realizada na manhã dessa segunda-feira, 13, na Câmara de Vereadores, e contou com a participação de representantes de várias igrejas.

O evento será realizado de 30 de junho a 2 de julho, na Via Lago, com apresentação das cantoras de renome nacional Jake Trevisan, Elaine de Jesus e Nívea Soares, além de talentos locais e o Festival de Música Gospel. “Todas as igrejas estão empenhadas nessa festa para Cristo, esperamos 40 mil pessoas durante os dias”, estimou o pastor Enoque Duarte, que é um dos organizadores.

Neste ano, a abertura da festividade será realizada pela Igreja Católica.

“Ficamos maravilhados com a participação. A vontade de Deus é sempre unir ideais e transformar vidas”, contou o padre Edson Neves.

Atrações

Com início de programação sempre às 18 horas, os shows principais estão programados para às 20 horas. Durante o evento, haverá venda de comidas e bebidas.

Na quinta-feira, 30, a atração principal será a cantora Jake Trevisan, que ficou conhecida em todo Brasil com a música “pó pará com pó”, que foi hit do verão de 2009. Ela já lançou 3 CDs e se tornou referência de música católica. Com o ritmo axé-music, Jake tem entre os sucessos “É hora de louvar”, “Abençoar você”, ‘A graça chegou’ e “Pressão”.

Na sexta-feira, 1º, será realizado o 1º Festival de Música Gospel, com apresentações de vários talentos da música cristã na cidade. A atração principal da noite fica por conta de Elaine de Jesus, que já tem mais de 20 CDs lançados. Entre os sucessos da cantora está “É demais”, “Quem chora para Deus”, “Braço de ferro”, “Pérola” e “Na unção de Deus”.

O fechamento do evento, no sábado, 2, terá Nívea Soares. Ela tem oito CDs gravados com canções músicas cristãs contemporâneas e pop rock. Dentre as músicas destaques estão “Grande é o Senhor”, “Que se abram os céus”, “Meu respirar”, “Teu amor não falha” e “Filho do Deus vivo”.

Festival

Ainda dá tempo de participar do 1º Festival de Música Gospel, que tem premiação somada de R$ 4.500, dividida entre os três classificados. O primeiro lugar irá levar para casa R$ 2.000, o segundo R$ 1.500 e o terceiro, R$ 1.000. A comissão julgadora irá avaliar além da composição/letra, outros critérios como: afinação, harmonia, melodia e interpretação.

As inscrições para o evento inédito podem ser realizadas até o dia 27 de junho, de forma gratuita por meio do link: https://bit.ly/3PPNUb3