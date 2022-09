por Redação

Marca o encerramento da 16ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), neste domingo, 11, a premiação dos pratos concorrentes. Grande evento realizado pela Prefeitura de Palmas, através da Agência de Turismo de Palmas (Agtur). Nesta edição, o FGT traz 41 pratos concorrentes em seis categorias, sendo R$ 7 mil para os primeiros lugares, R$ 3 mil para os segundos colocados e R$ 2 mil para os terceiros; totalizando R$ 72 mil em premiação. Foram comidas doces, salgadas e até versões vegetarianas que encantaram e atrairam multidões para o Distrito de Taquaruçu. Todas as noites, os participantes se deliciaram com as combinações da gastronomia palmense que traz o melhor da culinária do Cerrado.

A última noite do FGT também traz o chef Junior Carlin e o cantor nacional Zezo e os regionais: Artur Hangel, Sabrina Fittipaldi e a dupla Mário Cézar e Felipe.

O seresteiro Zezo Potiguar devo emocionar os participantes com suas músicas cheias de sofrência e romantismo neste domingo. Entre os sucessos, Zezo cantará ‘A dama de vermelho’, ‘Meiga senhorita’, ‘Decidida’, músicas de bar que marcam várias gerações. Com apenas 18 anos, o palmense Artur Hangel tem atraído conquistado o público com sua música ‘Ôh vida’. Já consolidada como cantora, Sabrina levará para o palco sucessos do pop, do rock nacional e da MPB. A dupla Mário Cézar e Felipe levará sucessos do sertanejo para o FGT.

Premiação

De acordo com o edital do 16º FGT, uma nova categoria foi criada, ‘Vegetariana’, e agora somam seis, são: nove pratos concorrendo como ‘Comidinhas Salgadas’; nove em ‘Pratos Salgados’; nove em ‘Pratos Doces’; quatro em ‘Food Truck’; cinco na ‘Rota Gastronômica’; e cinco ‘Vegetariana’. São 41 pratos concorrentes no total que foram julgados por um júri técnico.

