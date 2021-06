Conforme a Resolução ANA nº 70/2021 na parte que trata do período de operação especial de Serra da Mesa durante a Temporada de Praias no rio Tocantins, que será entre 10 de junho e 20 de agosto de cada ano em Tocantins, a vazão liberada pelo reservatório deverá ficar constante, mesmo que aconteça a mudança da faixa de operação. Além disso, as barragens de Peixe Angical e Lajeado deverão ser operadas de uma maneira que minimize as variações do nível do rio Tocantins respectivamente entre Serra da Mesa e Peixe Angical e entre Peixe Angical e Lajeado.

Rio Tocantins

Com aproximadamente 2400km de extensão, o rio Tocantins é o segundo maior curso d’água 100% brasileiro, ficando atrás somente dos cerca de 2800km do rio São Francisco

O Tocantins nasce entre os municípios goianos de Ouro Verde de Goiás e Petrolina de Goiás. Ele também atravessa Tocantins, Maranhão e tem sua foz no Pará perto da capital Belém. O rio pode ser chamado de Tocantins-Araguaia por se encontrar com o rio Araguaia entre Tocantins e Pará. Os dois cursos d’água também dão nome à Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que é a maior do Brasil em área de drenagem 100% em território nacional. Por serem rios interestaduais, a gestão e regulação das águas do Tocantins e do Araguaia é de responsabilidade da ANA.