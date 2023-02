Por Redação

O Brasil, diverso em belezas naturais, cultura e gastronomia, também é múltiplo em sua espiritualidade. O país abarca uma gama de religiões, como o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, as religiões de matriz africana, o budismo, o hinduísmo, as religiões xamânicas, o esoterismo e outros… A lista é extensa e reforça a fé do brasileiro, mas também alia a prática religiosa com o turismo, uma vez que o viajante poderá conhecer templos monumentais, espaços sagrados em meio à natureza ou edificações que narram a história do país.

Seja para fazer uma prece, cultuar uma divindade, meditar ou simplesmente ver as belezas existentes nos locais de fé, o visitante apaixonado pelo tema tem espaço de sobra para imergir na cultura, no aprendizado e na diversidade que esses lugares trazem por meio de uma experiência única em viagens.

A Pasta possui o Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo (BIMT) em que, entre outros temas, compila os dados do segmento no país. No material, o viajante vai encontrar informações sobre Turismo Religioso, como dados, conceito, diversidade religiosa e referências gerais sobre o assunto.

O BIMT também contém as tendências do segmento e a oferta por região, mostrando ao viajante onde encontrar os eventos de destaque, bem como os principais templos e espaços sagrados. Confira alguns deles e lembre-se de buscar mais informações junto ao local em que você vai visitar, para checar a possibilidade de dias e horários de visitação.

Tocantins em Destaque

CRISTIANISMO – Maior religião do país, o Cristianismo faz parte da formação do Brasil como conhecemos atualmente e as igrejas espalhadas de Norte a Sul comprovam essa parte histórica tão importante. Elas aliam a prática de fé e devoção com um momento de contemplação turística por meio de seus edifícios monumentais. No Norte, o viajante pode conhecer o Museu de Arte Sacra, em Belém (PA), o local era um antigo complexo jesuíta e hoje entrega a riqueza histórica e cultural da região. Destaque também para a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Natividade (TO), onde os arcos da entrada central são feitos de grandes tijolos especiais da época de sua construção.

