da redação

A votação não acontecia desde 2019, devido à pandemia da covid-19, porém com a retomada das viagens, o prêmio foi restabelecido e, entre os mais de 90 destinos, o Jalapão ficou entre os 10 melhores. Foram avaliados custo-benefício, atrações, gastronomia, receptividade e segurança. As melhores avaliações para o Jalapão foram nos atrativos (9,11), recepção (9,08) e segurança (9,30), deixando a região turística mais conhecida do Estado com a média de 8,60 pontos.

O resultado do prêmio é reflexo da gestão do Governo do Tocantins, como celebra o secretário de Estado da Cultura e Turismo, Hercy Filho. “Garantir mais estrutura ao Parque Estadual do Jalapão e fortalecer a cadeia turística dos municípios que o compõem foram cruciais para alcançarmos esse resultado, graças à gestão do governador Wanderlei Barbosa que tem buscado incentivar o crescimento e o desenvolvimento da região turística. Temos atuado com foco em garantir que essa estruturação seja feita atendendo as necessidades das pessoas que vivem e trabalham na região do parque e também daqueles que visitam nosso estado”, afirmou.

O empresário do receptivo Jalapão Viagens, Fábio Dias, também vê o resultado do Melhores Destinos com bons olhos. “Além disso, essa premiação certamente trará mais visibilidade para a região e aumentará o interesse dos turistas em conhecer as belezas naturais do Jalapão. Isso pode se traduzir em mais negócios para as empresas de turismo locais, gerando empregos e ajudando a economia a crescer ”. O empresário ainda lembra que a visibilidade do Jalapão também é uma responsabilidade. “Devemos manter a qualidade dos serviços oferecidos e a sustentabilidade do turismo no Jalapão, para que possamos continuar atraindo visitantes e melhorando a vida dos moradores locais”, destacou Fábio Dias.

O prêmio de Melhores Destinos soma com o trabalho desenvolvido pelo Governo do Tocantins, que tem apresentado bons resultados como já apontado pela pesquisa realizada em 2022 e lançada em janeiro deste ano, pelo Observatório do Turismo, onde mais de 70% dos visitantes tiveram a impressão geral do Jalapão como um ótimo roteiro turístico, superando a expectativa de 69% dos entrevistados. Além disso, durante os dias 18 e 21 de fevereiro de 2023, a visitação das Dunas teve um crescimento de cerca de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, como aponta o gerenciador do atrativo, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

Encantos do Jalapão

A região Encantos do Jalapão é uma das sete regiões turísticas do Tocantins. Formada pelos municípios de Lizarda, Novo Acordo, Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Santa Tereza e São Félix. É um destino conhecido entre os apaixonados pelo ecoturismo e pelo turismo de aventura, formado por chapadões e serras com clima de Savana, além da paisagem de Cerrado, com direito a dunas alaranjadas, rios encachoeirados, nascentes e impressionantes formações rochosas.