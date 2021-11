por Redação

Parte dos estados que compõem as Rotas Amazônicas Integradas (RAI), o Estado do Tocantins está presente na 9ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA), que acontece na Estação das Docas, em Belém.

Aberta na última quinta-feira, 25, a feira ocorre de forma híbrida com programação presencial e on-line, com foco na divulgação de destinos, roteiros, atrativos que fazem parte da Amazônia Legal Brasileira entre outros países que fazem parte da Amazônia Internacional, com o objetivo de gerar negócios e conectar profissionais do turismos, órgãos oficiais, estudantes e empresas do trade. Ao todo são 50 grupos expositores de diversos vários municípios da região norte e estados da Amazônia Legal.

Participando do estande da Rotas Amazônicas Integradas, o Estado do Tocantins apresenta as paisagens e beleza ímpar do paraíso localizado no coração do Brasil, que reúne particularidades da biodiversidade da Amazônia, as riquezas do Cerrado e a exuberância do Pantanal, que proporcionam experiências inimagináveis, que unidas com os ritos e cultura tradicional, são o ponto chave para a imersão no turismo cultural, religioso, turismo de aventura, ecoturismo, turismo de pesca, além do etnoturismo e turismo de experiência.

Durante a cerimônia-show, que marcou a abertura da FITA, o Tocantins que tem sido referência na retomada consciente da atividade turística com ações que têm sido destaque em todo o país, foi mencionado pelo Ministro do Turismo, Gilson Machado, que falou da sua relação pessoal com o Estado. Gilson ainda frisou a importância da integração das Rotas Amazônicas, projeto do que trabalha o desenvolvimento integrado de produtos ligados à natureza e à pesca esportiva nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. “A região Norte do Brasil é única e seu potencial precisa ser conhecido. “O turista estrangeiro que conhece o Brasil se surpreende ao perceber que o que falam lá fora é mentira! A Amazônia não acabou. Ela está aí, firme e forte, para todo mundo ver, desfrutar e proteger. Somos o país mais preservado do mundo, sim”, destacou.

Para o presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Hercy Ayres Rodrigues Filho, a participação do Tocantins na Fita é fundamental para a integração dos roteiros tocantinenses com as rotas amazônicas. “O Tocantins está presente na Amazônia Legal e mostrar o nossos potenciais em uma feira importante como a FITA faz com que todo o trade turístico e os visitantes conheçam mais sobre o nosso estado e se interesse em visitá-lo como um dos portais de acesso para as rotas integradas”, mencionou Hercy.

Fortalecimento da RAI

Antes da abertura da FITA, secretários de Estado, presidentes de órgãos ligados ao turismo e representantes do trade turístico estiveram reunidos em com a equipe do Ministério do Turismo, momento em que pautaram as demandas dos estados amazônicos para ampliação e fortalecimento das rotas integradas e do turismo na região.

Entre as demandas estiveram a criação de políticas e um plano de ação estratégico para aumentar o fluxo turístico na região amazônica, a criação de uma campanha de marketing com foco nos destinos da RAI e a intervenção junto a Embraer e companhias aéreas para tornar mais acessível os valores das passagens para a região norte.