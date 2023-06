A Secretaria de Estado do Turismo (Setur), desenvolveu ações, junto com os municípios do Estado, por meio da divulgação e da orientação dos procedimentos para inclusão no Mapa do Turismo Brasileiro. Como resultado, mais dois municípios da região das Serras Gerais, na região sudeste do Tocantins, Novo Jardim e Porto Alegre do Tocantins, passaram a integrar, recentemente, o Mapa do Turismo.

Novo Jardim possui como principal ponto turístico a Lagoa Bonita que, com suas águas perenes, é muito procurada por moradores e visitantes. Além desse atrativo, estão localizadas no município grutas como a do Salitre, do Descoberto e a da Cruz.

Já Porto Alegre do Tocantins conta com uma beleza natural que é o Rio Manuel Alves. Na temporada de praia, entre julho e agosto, atrai turistas de várias regiões, além de oferecer outros atrativos como a Cachoeira do Brejo Limpo, 17 travessias e Mirante do Cerrado.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo, que define a área (recorte territorial) a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo (Mtur) na esfera do desenvolvimento das políticas públicas.

“Integrar o Mapa do Turismo garante vários benefícios aos municípios com vocações turísticas, a exemplo da definição de políticas públicas, incluindo a destinação de recursos do Ministério do Turismo para obras de infraestrutura e oferta de cursos de qualificação profissional, o que contribui para fomentar a cadeia do turismo em âmbito estadual e nacional”, explica o secretário da Setur, Hercy Filho.

Atualmente, 34 municípios integram o Mapa do Turismo Tocantins. Esses estão distribuídos entre as sete regiões turísticas do Tocantins: Bico do Papagaio (Itaguatins, Praia Norte e Araguatins); Encantos do Jalapão (Ponte Alta do Tocantins, São Felix do Tocantins, Lizarda e Novo Acordo); Ilha do Bananal (Sandolândia, Formoso do Araguaia, Peixe, Gurupi e Lagoa da Confusão); Serras Gerais (Lavandeira, Novo Jardim, Porto Alegre do Tocantins, Dianópolis, Aurora, Arraias e Rio da Conceição); Serras e Lago (Palmas, Lajeado, Paraíso, Porto Nacional, Miracema do Tocantins, Tocantínia e Ipueiras); Vale dos Grandes Rios (Araguanã, Babaçulândia, Juarina, e Filadélfia); Lagos e Praias do Cantão (Pium, Araguacema e Caseara).

A participação no Mapa é aberta a todos os municípios brasileiros, desde que sigam os critérios da Portaria do Mtur n° 41, de 24 de novembro de 2021 e da Portaria Adetuc n° 336, de 17 de dezembro de 2021, que estabelece os critérios complementares.