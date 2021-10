Um local com água gelada, cristalina e boa para banho. A praia está sendo bem procurada por turistas e oferece um ambiente para toda a família.

por Régis Caio

O novo destino da região das Serras Gerais está localizado na cidade de Lavandeira, sudeste do estado, no entanto o acesso à Praia do Puçá é feito pela cidade de Aurora do Tocantins. Este Paraíso fica distante 25 km da cidade, trecho feito em estrada de terra.

Qualquer carro chega na Praia. No percurso placas sinalizam como chegar em um dos pontos mais visitados da região. A Praia é uma homenagem ao fruto típico do cerrado tocantinense: O Puçá. O que chama atenção é a coloração da água do rio, que além de gelada é ótima para os turistas tirarem boas fotos.

“Um pouco mais de um ano decidi investi nesta praia. Montei um restaurante e atendo os turistas, pois eles não precisam retornar para almoçar em Aurora e já ficam para conhecer outros pontos turísticos das Serras Gerais. Graças a Deus ela está sendo um sucesso e bem visitada”, disse o empresário Alex Leandro, proprietário da praia.

Para ter acesso o visitante paga uma taxa de R$ 30 reais, sem contar a opção de acampar no local, daí paga-se R$ 60 reais. O turista também tem a oportunidade de agendar o passeio através do telefone (61) 9241-9003.