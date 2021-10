Um dos pontos mais altos das Serras Gerais, um lugar isolado e que oferece paisagens surreais, sendo um ambiente favorável para quem gosta de aventura radical.

por Régis Caio

O Banco de Areia fica localizado no município de Aurora do Tocantins em uma propriedade particular. Atualmente o acesso ao local está proibido devido a imprudência de alguns aventureiros. Consegui explorar o local após convencer o gerente da fazenda que tem as chaves das porteiras.

Esse nome banco de areia surgiu por causa das dunas de areia bem branquinhas que se formaram ao longo do tempo através dos paredões das serras de arenito. Para chegar ao destino é exigido muito esforço físico e psicológico, pois a subida toda é feita sobre a forte quantidade de areia.

A escalada até o cume dura cerca de uma hora, isto porque há paradas para contemplação de cada ponto da serra que é um espetáculo a parte. O final do percurso é surpreendente, todo esforço valeu a pena, pois é possível visualizar os estados do Tocantins e Bahia com o extenso cerrado e o conjunto das Serras Gerais.

Sem dúvida o Banco de Areia é um dos lugares mais surreais do Tocantins um lugar inexplorado.