Empreendedora conta como foi o apoio do Sebrae na estruturação do turismo nas Serras Gerais.

Por Redação

A empresária de turismo do município Rio da Conceição, Fernanda Castro, participou do quadro do Sebrae dedicado a apresentar histórias de superação no empreendedorismo do programa Altas Horas, da Rede Globo, apresentado neste sábado, 13.

Ao lado do apresentador Serginho Groisman e da jornalista Maria Prata, a dona de agência de turismo contou como a região onde atua foi impactada com o projeto Fomento a Competitividade do Turismo das Serras Gerais, conduzido pelo Sebrae Tocantins.

Quando a Fernanda chegou em Dianópolis percebeu que não havia nenhuma agência de turismo na região Serras Gerais. Ela contou que os analistas do Sebrae literalmente bateram na sua porta e lhe mostraram a importância do trabalho em rede com a comunidade local. Hoje já são dezenas de agências e centenas de guias turísticos.

“Foi uma ação coletiva, muitas pessoas já eram apaixonadas pelo turismo, mas não tinha ninguém que fizesse elas se juntarem para fazer as coisas acontecerem. E, de repente, o Sebrae chegou e falou: olha, nós vamos fazer esse link, vamos treiná-los e ensiná-los como fazer turismo de forma responsável”, contou a empresária.

Conforme relatado na entrevista, durante o projeto de Fomento a Competitividade do Turismo das Serras Gerais, o Sebrae ajudou a identificar pessoas chaves da região que fazem parte do trade turístico: redes de hotéis, restaurantes, artesãos, dentre outros. “Através dessas pessoas, fizemos um trabalho em rede e isso foi aumentando até chegarmos ao que somos hoje”, explica Fernanda.

O superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, explica que a equipe de analistas do Sebrae percebeu as potencialidades e vocação da região e, literalmente foram de porta em porta, para despertar as pessoas que ali viviam para empreenderem no turismo. “Para nós é motivo de muita alegria ver este progresso na região e entendemos que este despertar veio através das nossas capacitações e consultorias. Mesmo em meio a uma pandemia, estes empresários se mantiveram firmes e a Fernanda é um dos grandes exemplos de transformação da região”, comentou Gomes.

Segundo Fernanda, quando um turista chega na cidade, cerca de 30 pessoas são impactadas diretamente e mais de 100 indiretamente. “A gente considera que o vendedor do frango caipira, das hortaliças, da apresentação cultural, os donos dos atrativos, condutores, donos de agência, fazem parte de uma rede que se movimenta por cada pessoa que vem aqui”, conclui.

*Parceria com o Sebrae Tocantins*

“Uma das marcas desse empreendedorismo despertado na região das Serras Gerais tem um aspecto que nos chama muito a atenção. A maioria dos empreendimentos são conduzidos por mulheres e, quando elas não estão na liderança, apoiam diretamente na gestão do negócio junto com o esposo. Elas estão em diversas frentes nessa área. Uma inspirando a outra a desbravar o ecoturismo como algo que possa sustentar e dar segurança às suas famílias”, explica a diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro.

Como pontuado pela jornalista Maria Prata, foi por meio das redes sociais que Fernanda começou a divulgar seu negócio, mas foi com apoio do Sebrae Tocantins que as ações se intensificaram. Fernanda contou que fez inúmeros cursos e capacitações, sendo o Empretec o principal, por ter ensinado a potencializar seu conhecimento para o empreendedorismo.

A empresária tocantinense aproveitou a oportunidade para convidar todos os telespectadores a conhecerem as Serras Gerais. “Venham fazer parte desse legado que estamos construindo. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Vamos contemplar e aproveitar aquilo que Deus nos deu com muita responsabilidade social e ambiental”, finalizou.

Assista a entrevista na página do Facebook.

https://fb.watch/4fyMR3gbgR/