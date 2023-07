da redação

Em sua primeira edição, o Taquaruçu Fest ocorreu na sexta-feira, 21, no distrito de Taquaruçu. A festividade é uma iniciativa do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e tem como principal objetivo impulsionar o turismo nesse mês de julho. O evento contou com apresentação dos artistas nacionais, a dupla Rio Negro e Solimões, e de artistas regionais.

O secretário de Turismo, Hercy Filho, enfatizou que é uma preocupação do Governo do Tocantins, juntamente com a Setur, proporcionar essa condição de lazer e também movimentar o comércio local para a população de Taquaruçu.

“O Governador prometeu esse momento de lazer para o povo de Taquaruçu, então, estamos concretizando esse compromisso hoje, mas já entendemos a necessidade de mantê-lo. Criamos o primeiro Taquaruçu Fest e isso vai durar durante o governo de Wanderlei Barbosa. Nosso intuito é oferecer essa opção de entretenimento às pessoas, dar essa condição de diversão, mas principalmente movimentar o comércio local. Aqui temos gastronomia, artesanato e também proporcionamos uma opção aos turistas que se deslocam a Taquaraçu para vivenciar e aproveitar um show como esse, em praça pública e com a família”, finalizou o secretário de Turismo.

A comerciante local, a aposentada Dona Vera Lúcia, destacou que além do evento ser uma ajuda financeira, ela também vem para curtir a festa. “Eu acho muito bom, sempre que tenho a oportunidade, eu aproveito para vir vender meus espetinhos, serve como uma renda a mais. E não perco a oportunidade de participar da festa”, frisou.

O festival teve apresentações artísticas do cantor sertanejo Fábio Araújo e Banda; de Sabrina Fittipaldi e Banda; e a grande atração nacional; a dupla Rio Negro e Solimões.

A dupla sertaneja Rio Negro e Solimões agradeceu o convite e a oportunidade de tocar nesta primeira edição do Taquaruçu Fest e garantiu muita animação. “Estamos muito felizes por estar aqui nesta noite e fazer parte da primeira edição desse evento. Vamos tocar nossos sucessos e trazer música nova do nosso novo projeto A História Continua, garantindo um show com boa energia, músicas para a galera dançar e aquelas que mexem com o coração”, pontuou a dupla deixando um grande abraço para o governador Wanderlei Barbosa e todo o Governo do Tocantins envolvido nesse projeto.

Visitante assídua de Taquaruçu, Luciamar Montelo, elogiou o Governador pela criação do festejo. “Sempre que tem um evento aqui, estou marcando presença, ainda mais hoje. Sou goiana, então não poderia perder a oportunidade. Eu acho que Wanderlei Barbosa é um dos melhores governadores, um dos gestores que tem investido bastante nessa área, valorizando esse pedacinho que eu, particularmente, acho que é uma parte maravilhosa e nós temos que aproveitar. Só tenho a agradecer por essa festividade”, enfatizou.

A moradora local, Marilda Amaral, pontuou que não perde uma comemoração e comentou com alegria a preocupação que o Governo do Tocantins tem tido com Taquaruçu. “Eu acho maravilhoso, sou frequentadora de shows aqui em Taquaruçu. O espaço é bom, a estrutura é boa e a gente tem um aconchego nesta época do ano. O atual Governo tem essa preocupação em criar um evento com essa estrutura, para trazer pessoas de fora e poder conhecer e aproveitar nosso cantinho. Ter uma programação dessa é de suma importância, só temos a agradecer”, salientou.

Colaboradores

Além da Setur, também colaboraram com a realização do evento a Polícia Militar (PMTO), o Corpo de Bombeiros (CBMTO), a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu); a Guarda Metropolitana (GMP), a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto); e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).