Terminam nesta segunda-feira (14), as inscrições da missão Sebrae Tocantins para o 36° Encontro Nacional Abrasel, que acontecerá entre os dias 29 de março e 1° de abril, em Maceió. A Missão é destinada a empresários de Microempresas (ME), Microempreendedores Individuais (MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) do setor gastronômico.

O Sebrae subsidiará 50% do valor da missão, sendo os outros 50% por conta do participante. Após a inscrição é obrigatório o preenchimento do Termo de Compromisso, que será enviado por Email e Whatsapp do participante.

O pacote oferecido pelo Sebrae inclui passagens aéreas ida/volta, saindo de Palmas Tocantins, no dia 29 de março e retornando dia 02 de abril; despesas com transfer entre o aeroporto e hotel; hospedagem em apartamento duplo e seguro-viagem.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da Loja Sebrae (http://to.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/252271937-missao-empresarial-36encontro-nacional-da-abrasel ), e o pagamento realizado em dinheiro, pix ou cartão de crédito, podendo ser dividido em até dez (10) vezes. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)