Por Gabriela Santos

Na manhã desta quarta-feira, 2, o presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra, participou da reunião de lançamento da Carta Náutica do Lago de Palmas, evento que reuniu o governador, Wanderley Barbosa, representantes municipais e de instituições bancárias para a apresentação do documento que já era solicitado desde 2019, que tem como objetivo fomentar a realização de atividades turísticas e esportivas de maneira segura e sustentável. A entrega do documento foi realizada pela Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, na sede da Capitania em Palmas.

Tom Lyra colaborou com a conquista da Carta Naútica, ouviu as reivindicações de entidades como Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Tocantins (Abih/TO) e Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/TO), onde levou adiante o projeto do documento que a mais de dois anos estava sendo articulado, com o objetivo de otimizar o aproveitamento do lago da capital para a realização de eventos e atividades esportivas no ramo do turismo.

“Foram diversas reuniões de alinhamento para entender as demandas da classe hoteleira e turística que terá sua movimentação potencializada a nível nacional agora com a conquista da Carta Náutica”, explicou o presidente da Agtur.

Carta Náutica

O Documento tem como objetivo fornecer informações sobre profundidades e perigos durante a navegação, como bancos de areia, troncos, galhos de árvores, pedras submersas entre outros obstáculos que possam representar riscos.