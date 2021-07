por Redação

Em um bioma único, que mistura a biodiversidade da Amazônia, com as riquezas naturais e peculiaridades do Cerrado e a exuberância do Pantanal. O parque estadual do Cantão, foi escolhido pelo Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, para ser o cenário do lançamento da campanha nacional de incentivo ao turismo sustentável.

O lançamento da campanha “Turismo de Natureza”, que traz como slogan “Viaje pelo Brasil. Gigante pela própria natureza”, ocorreu no dia em que unidades de conservação de proteção integral completou 23 anos, e foi acompanhado pelo Governador Mauro Carlesse, o vice-governador Wanderlei Barbosa, do presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Jairo Mariano, do Presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Renato Jayme, entre outros secretários estaduais, gestores municipais, vereadores e representantes do Trade Turístico.

A campanha tem como foco, impulsionar o turismo por meio de ações de marketing, que abordem as vivências e experiências dos viajantes, que visam um turismo consciente, sustentável e seguro neste momento de retomada, após a pandemia da Covid-19.

Para o ministro Gilson Machado, o Brasil é o maior país do mundo para turismo de natureza, sendo a última fronteira turística que une sustentabilidade e preservação. “Não é por acaso que escolhi o Tocantins para lançar essa campanha nacional. Aqui temos uma biodiversidade única, totalmente preservada. O Cantão tem uma capacidade de absorver inúmeros investimentos no turismo, que irão colaborar ainda mais com a sua preservação. Por isso, o nosso slogan Viagem pelo Brasil, gigante pela própria natureza, e eu ainda acrescentaria mais, ser brasileiro é morar onde o mundo sonha em tirar férias,” destacou o ministro.

Para o presidente da Adetuc, Jairo Mariano, com a retomada segura das viagens o Estado do Tocantins tem uma capilaridade imensurável de roteiros que irão atrair o novo perfil de viajantes. “Temos um estado com uma das maiores biodiversidades do mundo, bioma que são únicos e que fazem com que o turista experimente roteiros e experiências das formas mais variadas. Hoje, apresentar uma campanha nacional, tendo como foco o Tocantins, mostra o quanto temos ampliado o nosso turismo e estamos trabalhando para que ele seja um destaque entre os roteiros nacionais e internacionais”, afirmou Jairo Mariano.

Fomento Recupera Turismo

Em conjunto com a campanha nacional, o governador Mauro Carlesse realizou o lançamento da ação Fomento Recupera Turismo, que viabilizaram linhas de créditos com objetivo de atender o trade turístico do Estado, com foco em maximizar as ações de retomada do turismo e minimizar os impactos da pandemia para a classe.

A ação, que faz parte do programa Tocando em Frente, recém lançado pelo Governo do Tocantins, facilita a adesão de empresas à linha de crédito e amplia o período de carência para que agências de viagens, hotéis, restaurantes e outras empresas do segmento do turismo possam iniciar a quitação dos créditos já contratados.

“Já investimos mais de R$ 3,6 milhões de reais, dando apoio aos empresários durante a pandemia e queremos, com mais essa ação, continuar a garantir que o Trade turístico tenha condições concretas de se fortalecerem durante essa retomada, pois o Tocantins é um Estado que tem pensado no futuro e nesse futuro o turismo é uma das bases da nossa economia e desenvolvimento”, declarou o governador Mauro Carlesse.