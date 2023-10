Oficina para Planejamento Regional de Turismo Regional acontece em Gurupi

Por Wesley Silas

Diante a necessidade de fortalecer a região turística, no que diz respeito à governança no âmbito do programa de Regionalização do turismo, iniciou no auditório o Sebrae de Gurupi nesta segunda-feira, 10 das 08h ás 18h e continua neste mesmo horário destaque quarta-feira, 11, a Oficina de programa de Regionalização da Ilha do Bananal.

Segundo o Secretário Estadual de Turismo, Hercy Rodrigues Filihos, que atua como interlocutor na promoção do evento, “é indispensável a adesão dos municípios à ação, possibilitando a participação de representes municipais do Programa e apoiando a participação de instituições não governamentais no município para realizarmos um trabalho efetivamente participativo”.

O planejamento é um documento exigido pelo MTUR na atualização anual do Turismo no Brasil. Em Gurupi as parcerias estão representantes por instituições não governamentais; empresário do segmento do turismo, os gerentes do SENAI Gurupi, Nubia Almeida, do SENAC, Márcia Bonfante e do Sebrae de Gurupi, Thiago Milhomem Soares; secretários municipais de turismo de Peixe, Gurupi, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, a prefeita de Gurupi Josi Nunes e o jornalista Wesley Silas, representando a Federação Brasileira de Comunicadores e Jornalistas de Turismo (Febtur)