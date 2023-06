O verão deste ano no Tocantins promete ser bem mais atrativo e empolgante que nos anos anteriores, especialmente no que se refere ao apoio financeiro destinado às prefeituras. Além dos recursos do Governo, os deputados estaduais destinaram mais R$ 3 milhões aos municípios com potencial turístico, nesta temporada de praia 2023.

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres (Republicanos), dividiu R$ 400 mil entre alguns municípios e destaca o papel dos parlamentares no reforço do orçamento destinado às praias. “Assim como em outras áreas, a exemplo da Saúde e Infraestrutura, não poderíamos deixar de apoiar o Turismo, setor que vem se consolidando no Tocantins”, explica.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) reconhece o emprenho e a importância dos deputados, por meio da distribuição de emendas para vários setores, diretamente aos municípios. “A Assembleia tem sido uma grande parceira do Governo, no sentido de contribuir com o direcionamento de emendas para alguns setores, a exemplo do Turismo”, reforça.

Reconheceu também: “além das praias, os deputados estão apoiando as nossas cidades na realização de datas comemorativas, a exemplo das cavalgadas, rodeios, as nossas manifestações culturais. Nossos parlamentares têm sido grandes parceiros do Governo e dos municípios”.

Compromisso

Com a destinação de mais de R$ 600 mil para as praias das cidades de Goiatins, Babaçulândia, Filadélfia e Barra do Ouro, o deputado Jorge Frederico (Republicanos) é um dos 24 parlamentares que também reconhece a importância da temporada de praias para economia tocantinense.

“Por isso, tenho como compromisso destinar emendas para fortalecer e promover esse segmento, a fim de aquecer a economia das nossas cidades e atrair, cada vez mais, turistas ao Tocantins. Investir nas nossas praias é investir no desenvolvimento regional, na geração de empregos e na valorização do nosso potencial turístico”, justifica.

Também consciente da necessidade de incentivar o Turismo de Praia, o deputado Vilmar de Oliveira (SD) tem direcionado emendas para o setor. Este ano, ele destinou R$ 200 mil para a temporada de praia de Tocantínia.

Reconhecimento

O prefeito de Tocantínia, Manoel Silvino Gomes Neto, reconhece a importância das emendas parlamentares. “Os municípios tocantinenses precisam de apoio. O aporte de recursos que é feito pelos deputados, por meio das emendas, nos ajuda muito a melhorar a infraestrutura para receber melhor o turista. Sem esses recursos seria impossível”.

Na opinião do prefeito de Filadélfia, David Bento, os recursos via emendas também são muito importantes. “Sem o apoio dos deputados não conseguiríamos realizar nem cavalgada, aniversário e muito menos a temporada de praia”, frisou.

Segundo Bento, o benefício destinado pelos parlamentares chega a mais de 50% do valor a ser investido nas praias. “Ajuda com infraestrutura, contratação de artistas”, disse ele, revelando sua expectativa em relação a visitantes nas praias de Filadélfia. “Acreditamos que vai chegar a uma média de 50 a 70 mil turistas”.

Consolidação do Turismo de Praia

Para o secretário de Estado do Turismo (Setur), Hercy Ayres, a ação conjunta envolvendo Governo, Assembleia e municípios tem sido primordial para a consolidação da Temporada de Praia do Tocantins como um destino de férias para todos os brasileiros.

“O que nós estamos fazendo aqui no Tocantins, além de dar condições para as pessoas confraternizarem com seus familiares e amigos, é também focar em movimentar a nossa economia. Assim como o Carnaval é destino turístico no Rio de Janeiro, e demais estados com a sua cultura, nós queremos consolidar o mês de julho como a opção para que o turismo brasileiro possa ter o Tocantins como o seu destino para férias durante a nossa Temporada de Praias”, reforçou.

Economia

Dados levantados em 2022 pelos acadêmicos da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) revelam que as temporadas de praias geram lucro para as cidades que investem no período de veraneio, com a finalidade de bem receber e atendimento aos turistas.

As praias consultadas por eles durante a Temporada do ano passado apresentaram um impacto positivo considerável na economia das cidades: Araguacema (R$ 32.770.220,60); Araguanã (R$ 136.132.500,00); Itaguatins (R$ 3.362.400,00); Pedro Afonso (R$ 5.618.800,00); Peixe (R$ 62.642.305,00); Tocantinópolis (R$ 2.672.625,00); Tupiratins (R$ 15.244.500,00).