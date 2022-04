por Wesley Silas

O local onde há várias casas e um hotel vem sendo alvo de reclamações de moradores e de turistas que geram emprego e renda ao munícipio durante os feriados e finais de semana.

“Não é por picuinha política para ganhar espaço, pois não sou político. Sou turista e estive na cidade de Peixe neste final de semana. A cidade considerada como uma das mais antigas e tradicionais do Tocantins, que tem a benção de ser banhada pelo rio Tocantins e suas belezas naturais e se perdeu em meio a crimes ambientais escancarados e poluição sonora gritante com músicas esculachadas e descaso. Total descaso. Parece terra de ninguém. Em todas as esferas de poder. E, ainda soube que fará ou quer fazer parte da rota turística. Como? Desse jeito? Há mais de 30 anos esperando”, lamentou o turista que pediu para não ter o seu nome divulgado com medo de represarias devido ter investimentos no município.

O mesmo problema já foi mostrado pelo Portal Atitude no final do mês de março quando um morador gravou um vídeo mostrando a falta de manutenção e drenagem após o curso da água sofrer interrupção com a construção do muro de um empreendimento comercial. “Quase atolei o meu carro neste final de semana”, reclamou o turista.

Naquela ocasião, o prefeito de Peixe, Cezar Augusto, garantiu que a Prefeitura estava adquirindo manilhas para canalizar a água para o Rio Tocantins.