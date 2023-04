Por Redação

O município é uma das poucas da região Sudeste do Tocantins a conquistar seguidamente a presença neste sistema nacional.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e orienta com indicações de necessidades de investimentos e ações para o fomento do turismo nas regiões. Das 5.658 cidades no Brasil, apenas 2940 estão inseridas no Mapa do Turismo.

O registo é realizado pelo Ministério do Turismo e pela Secretaria Nacional de Atração e Investimentos, parcerias e concessões por meio do Programa de Regionalização do Turismo.

“Estar mais uma vez no Mapa do Turismo, mostra que Lavandeira está no caminho certo. E que as políticas públicas para o turismo desenvolvidas em nosso município estão em sentido crescente. Nossos atrativos têm grande importância nesta conquista. Já estamos avaliando novos projetos que vão incrementar ainda mais essas potencialidades. Breve anunciaremos um destes projetos em parceria com grandes instituições públicas e privadas”, destacou o prefeito, Roberto César.

A secretária municipal de turismo, Conceição das Dores Pereira da Silva, comemorou a permanência da cidade no Mapa do Turismo e comenta a receita do sucesso. “O município segue realizando ações do plano de trabalho, atualizando as informações em parceria com o Conselho Municipal do Turismo. Entre as ações e parcerias, destacamos o trabalho realizado com o Sebrae, envolvendo todo nosso trade turístico. O prefeito César nos dá toda liberdade para trabalharmos as políticas de desenvolvimento turístico e vamos seguir implementando ações que fortaleçam nossa plataforma integrada de turismo”, enfatizou.