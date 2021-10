Por Redação, via Ascom FEBTUR

Durante a reunião também foram discutidas as diretrizes e missão da nova entidade e seu estatuto. Por decisão unânime, foi definida a constituição de uma diretoria provisória, que ficará responsável pela organização administrativa e financeira da FEBTUR, bem como pelo desenvolvimento de um plano de ações, da política de comunicação institucional, entre outros. Na mesma assembleia foi definido o mês de maio de 2022 para a realização do Congresso Nacional de Jornalistas e Comunicadores de Turismo da nova entidade.

Segundo o presidente da nova entidade, Gorgonio Loureiro, a FEBTUR nasce sob o manto da modernidade, da democracia e da transparência.

“Nasce sobretudo, do desejo de jornalistas do Brasil em criar uma entidade que atendesse aos anseios da comunicação moderna, não apenas do jornalismo tradicional do turismo, mas que abranja os aspectos mais amplos da comunicação”. Loureiro ressaltou ainda que com a disseminação da comunicação em diversas plataformas, de formas diferentes, com multiprofissionais e a nova entidade “tem a missão de oxigenar e fomentar essa nova forma de comunicação, rejuvenescendo – não só etariamente – a entidade, mas aproveitando esse pensamento diferente, a comunicação rápida, aliando a experiência que temos em nossos quadros, mas que também se moderniza e agrega nessa nova forma de comunicação que queremos levar ao fazer turístico e a comunicação do turismo brasileiro”