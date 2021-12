Gurupi receberá neste sábado, 18, a primeira edição do projeto Encontros realizado pela Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo no Tocantins (Febtur).

O “Encontros Febtur” foi criado para divulgar o turismo e a cultura do Estado junto aos profissionais de comunicação do segmento do turismo, bem como facilitar a troca de informações junto ao poder público e trade turístico, com vistas ao desenvolvimento do setor.

Conforme a organização, Gurupi foi escolhida para sediar o primeiro Encontros como uma forma de reconhecimento pela importância estratégica do município para o desenvolvimento do turismo na região Sul do Estado e de sua posição como cidade polo da Instância de Governança da Ilha do Bananal.

A programação, que acontecerá no auditório do Sebrae, a partir das 9 horas, inclui uma reunião técnica, que contará com a participação do presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Estado, Hercy Filho, e comitiva de jornalistas e fotógrafos de Palmas.

Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo de Gurupi, Lady Sakay, esse encontro dá início a uma segunda etapa do processo de fortalecimento da Instância de Governança Regional da Ilha do Bananal.

“A informação, comunicação e divulgação por meio dos Encontros Febtur de valorização turística regional são fundamentais para que possamos traçar rotas turísticas viáveis na nossa regional. Convido toda a Trade Turística de Gurupi a participar do evento e fortalecer a nossa regional”, convida a secretária.

De acordo com a presidente da entidade, a jornalista Seleucia Fontes, a proposta é levar o projeto a outras localidades no ano de 2022. “Além de promover a divulgação jornalística, a Febtur quer ser uma entidade participativa, colaborando com sugestões voltadas à profissionalização do turismo no Estado; no caso especial da IGR Ilha do Bananal, entendemos que há um potencial enorme que merece a atenção da sociedade civil e do Poder Público, para conquistar a mesma visibilidade das regiões do Jalapão e das Serras Gerais”, explica.