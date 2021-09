Com o objetivo de demonstrar o valor gastronômico cultural de Chapada de Natividade e valorizar os produtores rurais, serão realizadas neste domingo, 26, a Feirinha da Lapinha e a Feira Legal, respectivamente. A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae Tocantins e a Prefeitura para movimentar a economia local e faz parte da programação de aniversário da cidade, celebrado em 28 de setembro.

A Feira Legal será realizada a partir das 6h30, na Feira Coberta e a Feirinha da Lapinha começa às 17h30, na Praça João Ribeiro. Os feirantes estarão caracterizados com toucas e aventais padronizados, atendendo às normas sanitárias exigidas para o enfrentamento da Covid-19, como álcool 70° e uso de máscaras. Esse último é item obrigatório também para os clientes participarem das feiras com segurança.

Segundo o analista do Sebrae, Cesar Augusto Moreira, as feiras irão criar um ambiente favorável para os pequenos negócios do segmento gastronômico e produção agrícola do município. “A Feira Legal terá produtos como legumes, hortaliças e derivados do campo, já a Feira da Lapinha, no final da tarde, oferecerá comidas típicas da região para valorizar a cultura. São opções de lazer e fomento da economia de Chapada de Natividade”, explicou.

Para melhorar a excelência do atendimento foi realizada uma capacitação do Sebrae com os feirantes, sobre finanças e boas práticas na manipulação de alimentos.

Chapada da Natividade

Chapada de Natividade surgiu na terceira década do século 18 com a descoberta de ouro em suas terras. Garimpeiros, comerciantes, senhores e escravos africanos, começaram a fazer parte daquela região. Com isso essa grande classe teve uma enorme participação na emancipação do município em 28 de setembro de 1995. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)