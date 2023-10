Expedição na Ilha do Bananal estuda local para implantação do Centro de Etnoturismo

da redação

Ocorreu nesta segunda-feira, 16, um Diálogo Público com a população indígena da Ilha do Bananal, local que está sendo estudado para a construção de um Centro de Etnoturismo baseado na celebração da cultura dos povos originários. A Expedição teve a presença do vice-governador do estado, Laurez Moreira, do deputado federal Ricardo Ayres, do prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues, e da Secretária dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins, Narubia Werreria.

Segundo Ayres, o diálogo com a população local é fundamental para a construção do projeto na maior ilha fluvial do mundo. “Estamos trabalhando juntos para transformar a Ilha do Bananal em um renomado centro turístico, não apenas no Brasil, mas no mundo. Temos um potencial incrível para o turismo e estamos comprometidos em melhorar a qualidade de vida das comunidades locais”, disse o deputado.