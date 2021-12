O Sebrae Tocantins discutirá sobre o desenvolvimento sustentável do turismo nas Serras Gerais, região que reúne diversos atrativos, potenciais locais de exploração do turismo, seja de vivência, ecoturismo, de aventura ou gastronômico. O movimento propõe a retomada do turismo após a pandemia da covid-19 e se traduz em duas ações: o Fantur, que acontece nesta quarta (1º) e quinta-feira (2), e o 2º Fórum de Turismo das Serras Gerais, na sexta-feira (3), em Dianópolis, para empresários, comunidade e gestores públicos dos 18 municípios da localidade.

O 2º Fórum de Desenvolvimento do Turismo nas Serras Gerais prevê a participação de mais de 300 pessoas, a partir das 8h, no Colégio João D’Abreu, na cidade polo da região Sudeste do Tocantins, onde as Serras Gerais estão localizadas. Será realizada uma palestra com o tema “O Turismo na Nova Economia” e um painel de negócios com os parceiros e convidados que debaterá “Negócios, Inovação e Sustentabilidade”.

O coordenador de Desenvolvimento do Turismo no Sebrae Tocantins, Alex Veras, explicou que o trabalho realizado junto aos empresários do trade turístico está “focado na retomada dos negócios, neste período de pós-pandemia, em que as pessoas estão voltando a viajar e conhecer novos pontos turísticos. Por isso, é importante fortalecer esse segmento”.

A gerente do Sebrae, Fabíola Wolney, afirma que as ações são muito relevantes para que a exploração do potencial turístico na região das Serras Gerais, já conhecido mundialmente, seja feita de forma segura para garantir o desenvolvimento local, sem degradação do meio ambiente e dos pontos turísticos como um todo. “Nosso objetivo primordial é despertar na comunidade o cuidado, a organização e ordenamento do turismo na região, com propostas aos empreendedores, gestores públicos e comunidade envolvida com o turismo, por meio da inovação e interação”, concluiu.

O Fórum será realizado pelo Sebrae em parceria com entidades chaves para o desenvolvimento turístico que são o Ministério do Turismo, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Fecomércio, Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) e Associação de Desenvolvimento do Turismo Sustentável e Produção Associada de Serras Gerais do Tocantins (Assegtur), uma entidade não governamental e sem fins lucrativos.

FANTUR

Desde 2015 o Sebrae Tocantins realiza um trabalho específico junto à comunidade das Serras Gerais, moradores e donos dos atrativos, empresários e gestores públicos. O FANTUR é o acompanhamento de uma comitiva de empresários, para conhecerem os negócios que já demonstram sucesso no setor. Cerca de 20 empreendedores já confirmaram presença.

Segundo o analista técnico do Sebrae Tocantins, Antônio Curcino, gestor do projeto de Desenvolvimento do Turismo das Serras Gerais, o FANTUR propõe levar conhecimento aos empresários que despertaram para os negócios oportunizados pelo turismo e donos dos locais onde estão os atrativos da região. “Nós organizamos esse tour entre os empresários que já estão consolidados e os que estão iniciando para troca de experiência e aprendizado, interação e até mesmo formarem parcerias entre eles, com meta no desenvolvimento do turismo nas Serras Gerais”, destacou. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)