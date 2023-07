da redaçãAs inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link https://forms.office.com/r/VjyXvrbHuX. A oficina será realizada na sede do Sebrae Tocantins, na Rua 25 de Dezembro, 152, no Centro. “Essa é uma ação que dá continuidade ao ciclo de aperfeiçoamento que estamos disponibilizando para todos os profissionais da área do turismo de Araguaína. Nossa cidade tem um grande potencial, principalmente na área de negócios, além das belezas naturais da região. É uma grande oportunidade de gerar mais renda para a cidade”, informa Jhemerson Rodrigues, assessor técnico da Secretaria do Desenvolvimento e Econômico e Meio Ambiente de Araguaína.

Investimento no presente e futuro

O consultor do Sebrae em Marketing Digital, Allan Charles Almeida, responsável pela oficina, lembra que, na era digital, é fundamental entender as ferramentas e estratégias do mundo do marketing para projetar a imagem do negócio de forma eficiente no mercado turístico.

“Vamos abordar estratégias mais simples de promover esses serviços para todas as empresas e profissionais que têm no turismo uma fonte de faturamento significativa. Até novembro, vamos promover pelo menos mais sete oficinas para deixar o mercado de Araguaína preparado”, ressalta Allan.

Mercado organizado

Em junho, Prefeitura de Araguaína, Governo do Tocantins e Governo Federal mobilizaram empresários do segmento de turismo de Araguaína e região para fazerem o recadastramento no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), do Ministério do Turismo.

O cadastro é obrigatório para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos e guias de turismo que atuam como MEI (Microempreendedor Individual). (Por Ricardo Sottero | Foto: Marcos Filho Sandes / Secom Araguaína)