por Redação

Programa executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos estaduais do setor, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) promove a formalização e legalização dos fornecedores de serviços turísticos, também sendo utilizado como fonte de consulta pelos viajantes. Além disso, os municípios que buscam inserção ou permanência no Mapa do Turismo do Brasil precisam comprovar que possuem empresas devidamente cadastradas.

Conforme a Gerência de Projetos Estratégicos da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), 956 empresas tocantinenses estão com o cadastro atualizado em 14 atividades: acampamento, agência, casa de espetáculos e equipamentos de animação turística, centro de convenções, empreendimento de apoio ao turismo náutico ou pesca esportiva, guia de turismo, locadora de veículos, meio de hospedagem, organizadora de eventos, empreendimento de entretenimento e lazer & parque aquático, prestador de infraestrutura de apoio para eventos, prestador especializado em segmento turístico, restaurante/cafeteria/bar, transportadora turística.

Os campeões de registros são as agências de turismo (284) e restaurantes/cafeterias/bares (208), mas ainda há uma grande quantidade de empreendimentos fora do Cadastur. O cadastro é obrigatório para agências, meios de hospedagem, guias, transportadoras, organizadoras de eventos, acampamentos turísticos e parques temáticos. Não há parques temáticos no Tocantins.

“O Cadastur é um programa importantíssimo do Ministério do Turismo, que oferece aos usuários benefícios como qualificações, divulgações, atualização com informações do setor e acesso a linhas de financiamento para os empreendedores do setor junto aos bancos oficiais”, pontua o secretário de Cultura e Turismo Hercy Filho.

Para cadastrar um empreendimento, seu proprietário ou responsável deve entrar no link do MTur (www.cadastur.turismo.gov.br) e seguir as orientações. A Sectur oferece as orientações necessárias, pelo telefone (63) 3218-5802 e e-mail: [email protected].