da redação

A eleição aconteceu de forma remota, e a chapa “União, Modernidade, Transparência e Ética”, obteve 93,84% dos votos válidos, com participação de 68,42% dos aptos a votar, o que foi considerado um alto índice de participação, ainda que de forma remota. “Tivemos o envolvimento e a procura dos colegas do Brasil inteiro, mostrando o engajamento e a vontade realmente de transformar e promover o turismo em todos os seguimentos do trade turístico” declarou Gorgônio Loureiro.

Além de agradecer a participação de todos, o presidente eleito reafirmou o compromisso de trabalhar para fortalecer a entidade, “de forma unida, transparente, ética e com modernidade, envolvendo todos os setores, com os melhores profissionais que a compõe, propiciando alternativas aos filiados, com a expansão de novas entidades estaduais, buscando parceria com as entidades públicas e privadas, envolvendo todos os setores do turismo brasileiro”, ressaltou.

CONGRESSO NACIONAL

Na assembleia geral extraordinária, realizada também no dia 19, logo após a divulgação e homologação do resultado das eleições, o presidente colocou em discussão e votação para aprovação, a data do congresso nacional da FEBTUR, sugerindo o período de 25 a 27 de maio. Teve outro indicativo para que o congresso fosse realizado no segundo semestre e após vários debates e posicionamentos, foi aprovado pela maioria dos presentes, a data apresentada pelo presidente. As afiliadas interessadas terão até o dia 20 de janeiro para apresentarem propostas que atendam o caderno de encargos já divulgado e a escolha acontecerá em reunião de diretoria de forma virtual.

Criação FEBTUR

A FEBTUR foi criada em outubro de 2021, por cerca de 100 jornalistas especializados em Turismo, na cidade de Santarém, durante a realização do Encontro Nacional de Jornalistas e Comunicadores de Turismo – Encomtur, constituída por representantes de 14 estados e com a formação de uma diretoria provisória e desde sua fundação tem se preparado administrativamente para alcançar todos os estados e a eleição de uma diretoria efetiva passa por esse processo de desenvolvimento e ampliação dos trabalhos junto ao trade, oferecendo opões em todas as áreas do setor turístico.

Composição Diretoria Eleita

Diretoria Executiva

PRESIDENTE

GORGÔNIO BOAVENTURA LOUREIRO DE SOUZA E SILVA – BA

VICE-PRESIDENTE

WALTER ESTEVAM JÚNIOR – SP

DIRETOR ADMINISTRATIVO

GILBERTO CORREIA DA SILVA – TO

DIRETOR FINANCEIRO

IVAN LEYRAUD MONIZ RIBEIRO FILHO – SP

DIRETOR DE EXPANSÃO

THEREZA CHRISTINA DE VASCONCELLOS HAYNE – PA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

SELEUCIA CALVÃO FONTES -TO

DIRETOR DE MARKETING

JOSÉ MARIA PINHEIRO – RN

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

MARCO AURÉLIO CASSOLI JACOB – TO

DIRETOR DE PLANEJAMENTO

WANDER CAIRO LEVY – RS

DIRETOR DE EVENTOS

JOCIENE CARLA BIANCHINI FERREIRA PEDRINI – MT

DIRETOR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS

DOUGLAS SPADA – SP

DIRETOR DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

WALTER DE JESUS XÉU – BA

DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO DE ARRUDA E MIRANDA -SP

SECRETÁRIA GERAL

BERNADETE DE LOURDES FARIAS -BA

DIRETOR DA REGIONAL NORTE

JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA MORAIS – AC

DIRETOR DA REGIONAL NORDESTE

CASSANDRA TEODORO DOS SANTOS GONÇALVES -SE

CONSELHO DE ÉTICA – TITULARES

JOÃO CARLOS ANDRIOLI FERREIRA-SP –

JOÃO RAMID BRARYMI BORGES – PA

LISZT COUTINHO MADRUGA – RN

CONSELHO DE ÉTICA –SUPLENTES

RAFAEL ANGELO ABUD – SP

FERNANDO ONOFRE DUARTE – PB

ARNALDO MARTINS MOREIRA – RJ

CONSELHO FISCAL – TITULARES

SÉRGIO ELIAN MOREIRA – MG

JAIRO SIDNEY BIANCHI PERES – GO

BENEVALDO AMORIN DOS SANTOS SILVA DOS AMORIM – BA

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES

WALTER LÚCIO ALVES DE FREITAS – MG

TACIANO DE LIMA CASSIMIRO – PA

LUIZ CARLOS SILVA CESAR – BA