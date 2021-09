por Redação

Em parceria com o Sebrae, a Comissão de Relações Exteriores do Senado, presidida pela senadora Kátia Abreu, dará sequência na próxima terça-feira (28) ao Ciclo “A internacionalização da Gastronomia e do Turismo como indutores do desenvolvimento regional”. Desta vez, o Senado vai abrir as portas para o artesanato e a gastronomia do Sudeste.

A partir da terça-feira, às 15h30, peças de artesanato de todos os estados da Região estarão expostas no espaço Ivandro Cunha Lima. Na quinta-feira acontecem debates sobre economia criativa e degustação de pratos típicos.

A região mais desenvolvida do Brasil reúne trabalho, beleza, arte, poder, sol, praias, grutas, montanhas, arquitetura do estilo barroco ao ultra moderno, culinária globalizada; a face urbana do país, que imigrantes portugueses, italianos, espanhóis, árabes, alemães, orientais, entre outros, ajudaram a construir e misturar.

Rio de Janeiro com sua famosa Feijoada. Vitória do Espírito Santo com a beleza de suas praias e a famosa Moqueca Capixaba. Com a influência de Europeus e Caboclos, Minas Gerais e São Paulo são ricos em culinária e atraem turistas de todo mundo.