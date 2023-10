Chambari do Tocantins é apresentado na maior feira de turismo da América Latina

O Prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, participou da maior feira de turismo da América Latina, Abav Expo 2023 que aconteceu entre os dias 27 e 29 de Setembro no Rio de Janeiro (RJ). O evento está em sua 50° edição e contou com mais de 2mil marcas expositoras de todo o país.

Representando o município de Paraíso do Tocantins, bem como o tradicional chambari, o Prefeito Celso Morais, participou dos três dias de evento acompanhado da Secretária de Administração e Finanças, Ingrid Rebelo, da Secretária de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Patrícia Nascimento, e do Pedrinho do Chambari, microempreendedor e expositor no VI Festival do Chambari em Paraíso.

“Esse momento nós estávamos esperando há bastante tempo, está sendo um sucesso. O Pedrinho e a Dona Maria vieram lá de Paraíso para estar produzindo esse prato aqui no Rio de Janeiro. A Abav está sendo um sucesso, e que o nosso chambari fique conhecido no mundo inteiro”, destacou o Prefeito Celso Morais.

A Abav também contou com uma programação de palestras e workshops, com temas variados, como sustentabilidade e inovação, vários stands foram montados ao longo da feira. Na oportunidade, a Sara provou o tradicional chambari e falou o que achou do prato: “Adorei, senti um fundinho de pimenta e eu amo isso, super recomendo.”