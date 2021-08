Município com cerca de 10 mil habitantes, Arraias respira história e tradição sendo um dos roteiros culturais para quem busca descobrir a região de Serras Gerais.

Entre os diversos destinos de Serras Gerais, no Estado do Tocantins, alguns são marcados pela forte influência cultural e histórica, que guardam tradições quase extintas, mas que são mantidas através do séculos por algumas comunidades tocantinenses.

Desembarcar em Arraias, cidade localizada a cerca de 420 km de Palmas, é viajar pela história do ciclo do ouro, dos antigos garimpos, dos quilombos e do período colonial, além de vivenciar o dia a dia de um povo que ainda, imerso em sua história, com ritos e tradições únicas, como o Roda de São Gonçalo, a Festa do Divino Espírito Santo, Entrudo de Carnaval e a Caretagem.

A história de Arraias é contada através das ruas de ladeiras íngremes, que acompanham a silhueta dos morros e serras, que circundam a cidade, como a Chapada dos Negros, que preserva ruínas e muralhas que ajudam a contar a história dos conflitos entre grupos de escravos e seus senhores, a medida em que faz parte do imaginário coletivo do município pelas suas lendas e contos que falam sobre os tesouros ainda escondidos da época.

Essa aproximação dos roteiros turísticos tocantinenses com a cultura local, tem sido uma das novas frentes de trabalhos desenvolvidos pela Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), que busca, através da parceria com os municípios e o trade turístico, implementar ações para solidificar o turismo na região de Serras Gerais.

Com objetivo de fortalecer o turismo na região, o presidente da Adetuc visitou o município de Arraias nesta quinta-feira, 05. Na ocasião, Jairo Mariano conheceu o Centro Histórico e o Museu Histórico e Cultural de Arraias (MHCA), acompanhou a apresentação de música regional, além de dialogar com professores e representantes do curso de turismo da Universidade Federal do Tocantins.

Ao apresentar as potencialidades turísticas da cidade, com destaque para o Turismo Cultural e Turismo de Base Comunitária (TBC), o prefeito Herman Gomes de Almeida ressaltou a necessidade de integração dos roteiros turísticos de Serras Gerais e a união entre o Governo do Tocantins e os municípios, para a consolidação da região na retomada do turismo. “Arraias é uma cidade que respira cultura e tradição. Temos eventos que só acontecem aqui e que atraem centenas de pessoas todos os anos. Queremos implementar esse turismo cultural e de base comunitária para que ele esteja integrado a toda a região”, afirmou o gestor Herman Gomes.

Impulso para o Turismo

Muito além de implementar ações colaborativas, entre municípios e Estado, a Adetuc também propôs o fortalecimento da parceria entre o órgão e a Universidade Federal do Tocantins, que possui na cidade de Arraias o Curso de Turismo. Desta forma, durante a visita, foi proposta uma parceria tripartite entre a UFT, Prefeitura de Arraias e Adetuc, por meio do termo de cooperação técnica, que visa a gestão do Museu Histórico do município, além de outros projetos.

“Temos um curso de turismo que chegou na hora certa para a região. Por meio das parcerias podemos direcionar esse desenvolvimento do turismo de Serras Gerais e auxiliar para que ele cresça de forma ordenada e com o aproveitamento máximo do seu potencial”, afirmou o diretor do Campus de Arraias, Antonivaldo de Jesus, popular professor Tony.

Com o foco em expandir os roteiros turísticos do Tocantins, o presidente da Adetuc Jairo Mariano ressaltou o trabalho feito pela Prefeitura de Arraias e a Universidade Federal do Tocantins ao frisar a parceria com o Governo do Estado. “Sempre que andamos pelo Estado e na região de Serras Gerais vemos o potencial dos municípios e dos roteiros que podem ser realizados. Com a retomada do turismo, Serras Gerais será uma dos destinos destaques no Estado e a integração dos atrativos com toda a história torna a experiência de quem viaja para cá ainda mais especial”, concluiu o presidente ao anunciar a determinação do Governador Mauro Carlesse para que seja executada a obra de revitalização do Museu Histórico e Cultural de Arraias.