Share on Twitter

Share on Facebook

Curtindo o local paradisíaco na natureza, ela fez cliques belíssimos com o pequeno nas águas cristalinas do local e em outros momentos da viagem, inclusive após um passeio de rafting no rio.

Nas imagens, Hickmann mostrou um pouco das aventuras de mãe e filho e durante a última quinta-feira, dia 2, a apresentadora e Alêzinho, como ela o chama, fizeram rafting. Caso você não saiba, no esporte radical os participantes descem corredeiras.

Em uma das publicações da viagem, Ana contou como estava orgulhosa da coragem de Alê. “Foi a primeira vez dele, meu menino muito corajoso! Descemos o Rio Sono, em um percurso de 12 km. Foram duas horas de passeio! E por fim, um mergulho na água para lavar a alma e agradecer por esse dia maravilhoso. Estão gostando de acompanhar? Estou postando nos Stories”, postou nas suas redes sociais.

Confira as fotos publicadas no Instagram da apresentadora