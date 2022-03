por Wesley Silas

Na pandemia o ecoturismo ou turismo de natureza pegou força e Peixe oferece um cardápio variado com diversas potencialidades sustentáveis envolvendo a pesca esportiva, passeio de barco nas diversas praias que o Rio Tocantins oferece. No entanto, enquanto o município luta para criar um turismo permanente e se libertar da instabilidade da sazonalidade turística no período do mês de julho, enfrenta gargalos como a dificuldade de acesso ao rio, travessia à margem direita por meio por meio da balsa e precariedade nas três rampas que o município oferece como alternativa de acessibilidade aos moradores da cidade e dos povoados, chacareiros, fazendeiros e turistas.

A ironia relatada pelo morador mostra a falta de manutenção e drenagem por parte do município, intensificado devido as fortes chuvas registradas neste ano que se agravou após o proprietário de um hotel nas margens do rio ter construído uma barreira, mudando o percurso da água de um brejo.

Ao Portal Atitude, o prefeito de Peixe, Cezar Augusto, garantiu que a Prefeitura está adquirindo manilhas para canalizar a água para o Rio Tocantins.

Boa notícia

Enquanto a balsa que dá acesso aos milhares de moradores da margem direita do rio Tocantins enfrenta o problema crônico da falta de regularidade na travessia e mecânicos, a boa notícia é que o projeto da construção de duas rampas foi liberado recursos na ordem de R$ 1.5 milhão do Programa Calha Norte foi apresentado no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para assim poder ser licitado até o mês de julho. Conforme apurou o Portal Atitude, serão construídas duas rampas de 30 metros de largura por 80 de comprimento com ancoradouros de concreto nas duas margens com estrutura suspensa e flexível para comportar a oscilação da água do rio, atendendo a vazão de água da Usina Hidrelétrica Peixe Angical.

As condições das rampas para acesso de barcos a rios ou lago não acontece apenas em Peixe – o problema foi abordado na semana passada pelo ministro do Turismo, Gilson Machado, em entrevista ao programa A Voz Brasil quando ele destacou sobre o potencial do país para o turismo náutico. Ele citou que no país não existe, por exemplo, rampas para acesso de barcos a rios ou lagos. “Aqui a gente não tem essa cultura que em grande parte dos países tem. O turismo náutico tem de ser democratizado no brasil.” Defendeu.

Reconhecida da profissão de condutor náutico

Outra boa notícia para a Associação de Barqueiros do Rio Tocantins em Peixe, foi o anúncio dado pelo ministro do turismo sobre o reconhecimento da profissão dos condutores náuticos. Com isso, os condutores passarão a ter linhas de crédito voltadas para eles. “Isso traz segurança pro turista e para o cidadão pois pode passar a ser reconhecido como uma profissão.”, disse o ministro.