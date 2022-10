Por Redação

Não é novidade que as pressões do mundo moderno têm trazido cada vez mais consequências para a saúde mental da população, processo que foi ainda mais agravado pelo período de pandemia. Segundo pesquisa recente da Universidade Federal de Pelotas em parceria com a Vital Strategies, o índice de pessoas diagnosticadas com depressão no Brasil subiu de 9,6%, antes da pandemia, para 13,5% em 2022. E a percepção de adoecimento mental tem feito muita gente buscar meios de se reconectar e tratar principalmente da saúde emocional.

Abandonar a rotina e passar alguns dias longe dos problemas e do estresse do dia a dia, já é considerado terapêutico por muitas pessoas, mas agora um novo nicho específico para quem busca o reequilíbrio ou a manutenção de um psicológico saudável tem despontado: os retiros turísticos. Geralmente, a ideia é associar passeios a momentos de terapia e profunda imersão em ambientes de natureza exuberante, o que também favorece o processo de autoconhecimento.

De acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo, 18,6% dos turistas, saem de suas casas em busca de cenários paradisíacos, com fauna e flora. Seguindo uma tendência nacional, no Tocantins, estado onde praticamente todos os atrativos turísticos são relacionados à natureza, algumas agências de viagens já começaram a trabalhar com roteiros específicos que combinam as belas paisagens locais e as terapias. O empresário Bruno Coelho dos Santos, da Mukaú Expedições, tem investido em retiros. “O Jalapão, por exemplo, repleto de fervedouros, rios e cachoeiras no meio do cerrado tem sido bastante procurado por pessoas em processo de autoconhecimento. Sabemos que a natureza, o silêncio e os momentos de paz ajudam a quem precisa se reconectar consigo mesmo ou fortalecer essa conexão”, explicou.

Um novo retiro já tem data para acontecer no Jalapão: de 27 a 30 de outubro. O projeto recebeu o nome de Jornada do Despertar Consciente e além do contato com a natureza, os participantes vivenciam experiências com as tradicionais comunidades quilombolas, terapeutas e facilitadores. A proposta é ter um tempo de dedicação exclusiva para o amadurecimento, superação de traumas e a expansão da consciência. “Muitos clientes já estão se preparando para o retiro do fim de outubro e a expectativa é que todas as vagas sejam preenchidas”, disse o proprietário da Mukaú.

Retiro Espiritual: Jornada do Despertar Consciente

Data: de 27 a 30 de outubro

Local: Jalapão (TO)

Inscrições: (63) 99232-3755