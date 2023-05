Por Redação

Após 5 anos, uma das festas mais tradicionais do município de Gurupi, promete agitar os Gurupienses, com grande expectativa de público. O Baile do cowboy retorna com grandes atrações nacionais, e uma estrutura antes nunca vista, a noite será comandada por uma das maiores duplas sertanejas do cenário nacional: Rio negro e Solimões que promete embalar os corações apaixonados com músicas que estão no imaginário das pessoas.

Ainda terão atrações como a dupla Eduardo e Capiau, o cantor sertanejo Robson Magalhães e ainda Dj. A festa promete amanhecer o dia com muita festa e descontração.

“Foi uma forma que encontramos de movimentar todos os setores econômicos de Gurupi”, como afirma o Presidente do Sindicato Rural (Rafael De Leon).

“É uma grande oportunidade de fomentar o comércio da nossa cidade, com adiamento da ExpoGurupi para o segundo semestre, afirma uma das organizadoras ”(Keila Poletto).

Para o Diretor do Sindicato Rural, Paulinho, a 28ª edição do Baile do Cowboy, além de entretenimento é uma maneira de fortalecer o comércio, em especial de roupas e acessórios.