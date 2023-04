Destaque

Começou na manhã desta segunda-feira (3), no Expo Center Norte, em São Paulo, a 10ª edição da WTM Latin America. Em três dias de feira, o evento reunirá os participantes para conferir as novidades, anúncios, novos produtos e tecnologias das empresas de Turismo expositoras. Também haverá momentos de painéis e palestras, além de muita troca e networking pelos corredores do pavilhão.

O presidente da AGTUR, Tom Lyra , iniciou a feira agradecendo a confiança das empresas e operadoras em apoiar o lançamento da marca turística de Palmas e a campanha “Quem conhece Palmas se apaixona” na WTM.

“Essa campanha e a marca foram feita por vocês e para vocês. Esse é um momento especial por dois motivos. O primeiro é que marca é um presente ao trade turístico a campanha uma forma de divulgar Palmas no mundo e no Brasil . O segundo é que sempre fomos inquietos e convidamos todos à essa inquietude com nosso mote ‘Quem conhece Palmas se apaixona ’. Neste ano, o desafio era muito grande e por isso trabalhamos focados para fazer um grande lançamento de marca e campanha . Temos a capilaridade e oportunidade de levar Palmas para o mundo e trazer o mundo para a Palmas . O Turismo é uma grade solução em Palmas e todos nós fazemos parte dessa solução”, diz.

Lyra também destacou os objetivos preliminares do turismo em Palmas 2023. São mais de 6 mil agência no Brasil e no mundo pré-agendadas para receber nosso e-mail da campanha ; mais de 15 mil pessoas separadas por mês após esse trabalho de divulgação , número que esperamos 41% superior à após a divulgação total das ações do turismo da nossa bela capital em relação às campanhas passadas; e 600 empresas aqui na feira receberão nosso material de divulgação através da nossa equipe, recebem agências e operadoras além do público de um modo geral .

“A AGTUR tem orgulho de estar em uma feira importante como essa. Palmas voltou, como a cidade das opções turísticas , da segurança, da sustentabilidade. E vai fazer bem ao mundo nos visitar. Mas não queremos que o mundo conheça uma Palmas diferente da que vivemos. Palmas está pronto para receber pessoas de todo o mundo e o Turismo é, sim, a solução. A cada um real investido na promoção da nossa capital são 20 que entram na economia local. Um em cada dez empregos com carteira assinada na capital vem do Turismo e o setor responde por 8% do PIB. A AGTUR tem uma nova equipe técnica, com autonomia dada pela prefeita Cinthia Ribeiro e ampla capacidade de diálogo com o trade . E vai ser por meio do diálogo entre o setor público e o privado que vamos transformar o que tem de oferta em promoção do Turismo na nossa capital ”, afirma o presidente da AGTUR , Tom Lyra ao presidente da EMBRATUR Marcelo Freixo, presente no lançamento da campanha quem conhece Palmas se apaixona durante abertura da feira.

Em sua vez, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou a importância de sediar a WTM Latin America para a cidade e para o País.

“Este evento possibilita a discussão de como melhorar o Turismo nacional, e melhora nossa visão de como atrair cada vez mais turistas para nossos Estados e nossos municípios. De acordo com dados da FecomercioSP, em 2022, crescemos 30,3% o número de turistas em São Paulo. Também geramos 183 mil empregos formais, saldo positivo entre admissões e demissões, dos quais 20% foram no setor de Turismo. Vemos cidades como Palmas mostrada aqui e muitos países com todo sua economia desenvolvida pelo seu potencial turístico. Queremos, como agentes públicos, entender como agir em prol desse setor tão importante”, diz.

Representando a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o secretário-executivo de Ministério do Turismo, Bento Nunes, reforçou a importância da feira por congregar empresas e municípios citando exemplo de Palmas , além de profissionais do Turismo, gestores e empreendedores para impulsionar e fortalecer o Turismo no Brasil. A pasta aproveitará o evento para lançar um conjunto de ações voltado ao setor com foco nos turistas com deficiência, garantindo um Turismo mais acessível.

“O objetivo é garantir acessibilidade, por isso vamos lançar produtos voltados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Também divulgaremos o resultado da pesquisa do perfil deste turista, lançaremos um portfólio on-line com destinos turísticos acessíveis, cartilha de como atender bem essas pessoas, além de um curso de qualificação sobre o código de conduta que estabelece padrões de comportamento ético e ações de prevenção e enfrentamento da exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres. Essa gestão do MTur tem como missão o compromisso de estar aberta ao diálogo. Assim como na vida, no Turismo ninguém realiza nada sozinho, o sucesso de um é sucesso de todos”, pontua.

“Palmas soube aproveitar bem as suas crises e vivemos juntos a maior de todas. O setor demonstrou valor, força e resiliência e superou a crise, aprendeu novos caminhos, se reposicionou e hoje chegamos à 10ª WTM Latin América para retomar nosso turismo na capital com toda força e apoio ao trade . As projeções que temos para o Turismo de Palmas e do Brasil para este ano são as melhores possíveis, e estamos motivados para sentir o pulso do setor ao andar pela feira divulgando nossa campanha ”, finaliza o presidente da Agtur Tom Lyra.

