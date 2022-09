Share on Twitter

Por Redação

O presidente da agência municipal de Turismo Tom Lyra foi nomeado para o cargo de Presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) para o biênio 2022 a 2024 tendo o Marcelo Perin (Abav) como vice. Lyra é presidente da agência municipal e foi indicado para o referido conselho para ocupar a cadeira de representação da entidade.

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) é um órgão consultivo de planejamento turístico diretamente ligado à Secretaria Municipal de Turismo de Palmas. É formado por representantes de 19 entidades públicas e privadas com relevância para contribuir à causa do turismo.

Como uma das principais atribuições deste órgão, o Comtur foi criado para fazer a ligação entre a comunidade local, trade turístico e o Poder Executivo Municipal, tanto trazendo para a Prefeitura as reivindicações desses relacionadas ao turismo, como apresentando à eles os planos do órgão municipal de turismo para debate e apreciação

O novo presidente, Tom Lyra , revela que a prioridade de seu mandato será o desenvolvimento do projeto Destino Turístico Inteligente, temporada de férias, desenvolvimento da pesca esportiva e do aproveitamento pleno do lago de Palmas, festival gastronômico, rota gastronômico e Palmas Turismo 2030, o qual tem como objetivo consolidar o município em termos de destino turístico dentro de um contexto muito mais amplo e sem a dependência de fatores ligados a sazonalidades como a alta temporada de verão e o produto praias.