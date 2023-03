Por Redação

Levantamento do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta o crescimento da oferta de vagas no setor do turismo. Em 2022, foram 6.537 trabalhadores admitidos, o que corresponde ao aumento percentual de 37% com relação ao ano de 2021.

Os números são comemorados pelo secretário de Turismo, Hercy Filho, ao enfatizar que se trata de empregos formais, gerados por empresas legalizadas e com Carteira de Trabalho assinada. “As ações do Governo do Tocantins voltadas a políticas públicas de geração de emprego e renda, incentivo à legalização e visibilidade turística estão gerando resultados positivos”, afirma.

O segmento de serviços de alimentação, como bares e restaurantes, foi o principal gerador de vagas, com 4.236 novos empregos. Vale ressaltar, ainda, que apesar dos desligamentos ocorridos ao longo do ano, 2022 encerrou com mais contratações do que desligamentos, 971, no total. Em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, houve mais demissões que contratações.

CEO de uma agência de viagens de Palmas, Lanessa Vilela é uma das empresárias que contratou no ano passado. Para ela, a tendência de abertura de novas vagas vai se manter em 2023. “A procura por lazer tem aumentado”, confirma.