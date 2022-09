Por Seleucia Fontes

Diversidade é a tradução perfeita para a Região Turística das Serras Gerais, no Tocantins! São tantos os atrativos naturais e roteiros de experiência que fica difícil optar por apenas um entre tantos destinos!

Serras Gerais faz parte da maior cadeia de serras do Brasil e reúne algumas das cidades mais antigas do antigo norte goiano, erguidas há quase 300 anos, durante o Ciclo do Ouro. A preservação de tradições religiosas, festivas e gastronômicas é um dos destaques. Une-se a isso, um povo acolhedor e belezas naturais.

Se você quer banho, o Azuis, o menor rio do Brasil, é apenas uma das atrações das vizinhas Aurora e Lavandeira, que apresentam praias de água doce, morna e transparente, trilhas que levam a delicados lagos e exuberantes dunas e até cavernas cortadas por cachoeiras!

Em Rio da Conceição, o dia pode começar ou encerrar em um belo mirante. O passeio inclui a belíssima Lagoa da Serra e as 17 Travessias, onde os obstáculos fazem adultos se sentirem crianças; isso sem contar a vivência na Farinhada do Preto, um encontro com nossas raízes sertanejas e com as delícias da culinária sertaneja.

E o que dizer do espetacular Cânion Encantado, em Almas? É preciso ver se sentir a incrível experiência de contato com a natureza que esse local proporciona.

Pertinho dele, o Vale dos Pássaros é um verdadeiro santuário de preservação ambiental, com trilhas, duas belas cachoeiras, ancoragem em uma delas e a receptividade calorosa dos moradores locais.

Também fica nas Serras Gerais, no município de Pindorama, a Lagoa do Japonês, um dos destinos mais procurados pelos turistas. E para quem busca atrativos ainda pouco visitados, nossa dica é uma parada por Dianópolis, para uma trilha deslumbrante pelo Vale Encantado e pela Fortaleza dos Guardiões!

Durante da Abav Expo, que acontecerá entre 21 e 23 de setembro, em Olinda (PE), além das Serras Gerais também serão divulgados os atrativos do Jalapão, de Palmas e entorno, além da pesca esportiva e do turismo de observação de aves nas regiões do Cantão e da Ilha do Bananal.

Atrativos das Serras Gerais

Principais atrativos:

Almas – 307 km de Palmas

Cânion Encantado, Vale dos Pássaros, Arco do Sol

Aurora do Tocantins – 514 km de Palmas

Rio Azuis, Escorrega, Gruta do Melado, Cidade dos Totens (dunas), Boia cross no Rio Palma, cachoeiras

Dianópolis – 340 km de Palmas

Vale Encantado, Fortaleza dos Guardiões, cachoeiras, Missões, carnaval tradicional

Lavandeira – 500 km de Palmas

Praia do Puçá, Praia do Pequizeiro, Poço Paraíso (acessíveis via Aurora)

Natividade – 220 km de Palmas

Centro Histórico, Trilha do Ouro, Cachoeira Primavera, festas religiosas

Pindorama – 256 km de Palmas

Lagoa do Japonês

Rio da Conceição – 365 km de Palmas

Lagoa da Serra, 17 Travessias, cachoeira do Cavalo Queimado, Farinhada do Preto, boia cross no rio Manoel Alves, Mirante do Cerrado.