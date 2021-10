por Redação

Com o objetivo de debater a retomada do turismo no pós-pandemia, teve início nesta quarta-feira, 6, no Centro de Eventos em Fortaleza- CE, a abertura da 48ª edição da ABAV Expo & Collab (Associação Brasileira das Agências de Viagens).

O evento realizado na modalidade híbrida (presencial e online) contou com a participação da diretora do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, que juntamente com diversas autoridades de associações do trade e forças políticas do Ceará e região reforçaram a importância de valorizar e estimular a sustentabilidade e integração entre os segmentos.

Durante a solenidade, o gerente de Competitividade do Sebrae Nacional, César Ricetti, agradeceu a presença do Estado do Tocantins no evento, e ressaltou o trabalho realizado pelo Sebrae em apoio ao empreendedorismo.

“Nesse tempo de pandemia, onde o turismo foi a área mais afetada tivemos muitas políticas de apoio aos empresários. Podemos citar o projeto do Cidade Empreendedora, que promove melhorias dentro do ambiente turístico, implantando protocolos operacionais de segurança, remodelagem dos negócios e ajustes direcionados ao turismo. A nossa instituição segue estando ao lado para sairmos melhores desse momento e desenvolver esses empreendedores ainda mais”, destacou.

Entre empresários, prefeitos e secretários tocantinenses, participam 37 representantes das cidades de Palmas, Mateiros, Lizarda, Dianópolis, Lavandeiras, Aurora do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus, Novo Alegre, Dianópolis, Almas e Rio da Conceição.

A diretora do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, ressaltou que a participação “é uma forma de mostrar as potencialidades do estado em um evento tão relevante como a ABAV, que reúne experiências, conhecimentos e projetos ligados ao turismo e que podem resultar em excelentes iniciativas para o mercado empreendedor”.

Presenças

Participam da cerimônia de abertura o presidente da Braztoa, Roberto Nedelciu; presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares; presidente da Abav Ceará, Murilo Santa Cruz; vice-presidente comercial, de Marketing e Clientes da Gol, Eduardo Bernardes; presidente da Embratur, Carlos Alberto Gomes Brito; presidente da FBHA, Alexandre Sampaio; presidente do Fornatur, Bruno Wendling; secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho; prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira; ministro do Turismo, Gilson Machado Neto; o governador do Ceará, Camilo Santana; e a anfitriã do evento, presidente da Abav Nacional, Magda Nassar.

ABAV Expo & Collab

Até a sexta-feira, 8, o trade do turismo poderá acompanhar de perto as novidades dos 184 expositores presentes, entre destinos, operadoras, hotéis e mais, além de conteúdo qualificado nas palestras e painéis que acontecem na área da Vila do Saber, 50 capacitações e mais ao longo dos três dias, ou a distância, pela internet.

O credenciamento, que já conta com mais de 5 mil inscritos, deve ser feito pelo site www.abavexpo.com.br, onde também se encontra uma lista de benefícios exclusivos para os participantes. A inscrição vale para as opções presenciais ou pela participação virtual que espelhará a programação do evento físico. No site também é possível conferir a grade com a programação do evento e a relação completa dos expositores. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)