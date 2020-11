Tocantins é destaque no maior programa de pesca esportiva do Brasil, o Fish TV

O episódio foi gravado durante Famtour de pesca esportiva desenvolvido pela Adetuc

A abundância de espécies de peixes presentes nos rios do Tocantins desperta o interesse daqueles que praticam a pesca esportiva. Com o objetivo de promover o Estado e divulgar este potencial turístico, o Fish TV, canal de televisão por assinatura brasileiro dedicado ao esporte, apoiado pelo Governo do Tocantins, gravou um episódio especial pelos lagos e rios de Lajeado, Peixe e São Salvador.

Com o objetivo de vivenciar, avaliar, promover e apoiar a melhoria da operacionalização da pesca esportiva, a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) realizou um Famtour (viagem de familiarização), entre os meses de setembro e outubro, com representantes de operadoras e programas especializados no segmento, dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Esta foi mais uma etapa do “Plano Operacional da Pesca Esportiva do Estado do Tocantins”.

A equipe técnica do Fish TV acompanhou toda a aventura e registrou os melhores momentos. Para o presidente da Adetuc, Tom Lyra, o crescimento do segmento turístico de pesca esportiva no Tocantins é a prova de que a gestão Mauro Carlesse trabalha para que o Estado seja ainda mais reconhecido nacional e internacionalmente. “O turismo é um grande gerador de empregos e renda. Sempre aproveitamos as oportunidades que temos para divulgar nosso Estado. É uma honra ver o Tocantins ganhando o mundo e sendo destaque nos maiores canais de comunicação”, defendeu o gestor.

Assista

Para conferir o episódio na íntegra basta acessar o link https://bit.ly/2H5B0qD