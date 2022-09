Por Seleucia Fontes

O Estado do Tocantins se prepara para levar a maior delegação a uma edição da Abav Expo. Serão mais de 100 pessoas, entre agentes de viagens, operadores de turismo e outras categorias do setor, e ainda técnicos do Governo do Estado, de prefeituras, de entidades como o Sebrae Tocantins, que dividirão um espaço de 90m2.

A 49ª edição do evento realizado pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav Nacional), com patrocínio do Sebrae Nacional e da Confederação Nacional do Comércio (CNC) acontecerá entre os dias 21 e 23 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, na cidade de Olinda, Grande Recife.

Entre os diversos destinos a serem apresentados ao grande público e levados às rodadas de negócios, um dos destaques do Estado será o Jalapão, que nos últimos anos se tornou uma espécie de destino dos sonhos dos amantes do ecoturismo, da natureza e da aventura, reunindo a beleza singular das dunas, dos fervedouros e das cachoeiras, além de agregar um valor cultural inestimável: as tradições mantidas por suas comunidades.

São motivos mais que suficientes para atrair artistas, políticos e comuns mortais em busca de um cenário exótico que mistura deserto, cerrado, floresta, nascentes e comunidades remanescentes de quilombolas.

Vale lembrar: o Jalapão é dourado! Não apenas pelos raios solares que cobrem as dunas e a pedra furada ao entardecer, mas também marcado pelo singular artesanato em capim dourado, produzido pelas artesãs da região.

Durante da Abav Expo, também serão divulgados os atrativos das Serras Gerais, de Palmas e entorno, além da pesca esportiva e do turismo de observação de aves nas regiões do Cantão e da Ilha do Bananal.

Região Turística Encantos do Jalapão

Principais atrativos:

Ponte Alta – 187 km de Palmas

Pedra Furada, Caniôn Sussuapara, Morro do Sereno

Mateiros – 341 km de Palmas

Cachoeira da Velha/ Prainha do Rio Novo, Dunas, Serra do Espírito Santo,

Cachoeira do Formiga, Fervedouro do Ceiça, Fervedouro Buritizinho, Encantos do Peixinho

Comunidade Quilombola – Povoado Mumbuca

São Félix – 262,6 km de Palmas

Fervedouro Bela Vista, Fervedouro Veredas, Fervedouro Por Enquanto, Cachoeira das Araras, Serra da Catedral

Comunidade Quilombola – Povoado do Prata