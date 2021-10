Aumentar seu engajamento é um dos trabalhos mais complexos e necessários para quem busca conquistar sucesso no Instagram.

Primeiro, é necessário ter uma audiência grande, algo que muitas pessoas decidem conquistar comprando seguidores ou curtidas baratas com ajuda com do www.Impulsogram.com. Depois, é preciso fazer com que eles se sintam motivados a deixarem suas curtidas, comentários e compartilhamentos.

Sabendo de todas essas dificuldades, decidimos trazer algumas dicas de como aumentar seu engajamento e ganhar mais curtidas.

Produza conteúdos de qualidade Conheça sua audiência Comprar curtidas no Instagram Invista em vídeos e reels Utilize hashtags estrategicamente Dialogue com sua audiência

Todas essas são estratégias eficazes para quem busca ganhar curtidas no Instagram. Para que não restem dúvidas, iremos detalhar abaixo como colocar em prática cada uma dessas dicas.

Produza conteúdos de qualidade

Tudo começa por aqui. Sabemos que essa não é uma dica exatamente nova ou surpreendente, mas é necessário sempre salientar a importância de investir na qualidade do seu conteúdo.

Qualidade e originalidade são elementos que não podem faltar em suas imagens, vídeos e stories.

Existem mais de 1 bilhão de usuários ativos no Instagram e, para se destacar em meio à multidão e ganhar curtidas, é necessário entregar algo que realmente chame a atenção do seu público-alvo.

Conheça sua audiência para ganhar curtidas no Instagram

Qualidade é um adjetivo que pode ser bastante relativo a depender da pessoa.

O que pode ser interessante ou engraçado para alguém pode não ser para outro alguém. Por isso, é essencial conhecer seu público-alvo para entregar conteúdos com os quais eles irão se identificar.

Para isso, basta responder às seguintes perguntas:

Quem são as pessoas que seguem minha conta?

Quais são os principais interesses dessas pessoas?

Que tipo de conteúdo irá estimular o engajamento delas?

Uma outra dica é observar o que sua concorrência está fazendo e o que mais gera engajamento da audiência.

Com isso, você poderá seguir um caminho semelhante, mas sempre adicionando toques de criatividade que farão com que seu conteúdo se destaque por seu caráter inovador e original.

Lembre-se: a simples cópia de conteúdo não levará você muito longe, pelo contrário.

Comprar curtidas no Instagram

Comprar curtidas é a estratégia perfeita para fazer com que o algoritmo do Instagram trabalhe ao seu favor e garanta uma maior taxa de engajamento em suas postagens.

Isso porque o Instagram impulsiona publicações populares, fazendo com que elas ganhem destaque no feed e apareçam até mesmo na página Explorar.

Resumindo a história, é necessário ter muitas curtidas para ganhar curtidas.

Diante disso, comprar curtidas no Instagram se torna o atalho perfeito para conquistar um maior alcance no Instagram. O único cuidado necessário é escolher um site seguro e confiável.

Em instantes, uma enxurrada de novas curtidas deixadas por usuários reais irá chegar ao seu perfil, fazendo com que o algoritmo entenda que sua postagem é de qualidade e que merece ser vista por mais pessoas.

Invista em vídeos e reels para ganhar curtidas no Instagram

Já que entramos no assunto algoritmo, por que não continuar nele?

Você certamente já deve ter percebido que o Instagram mudou bastante nos últimos meses. Os vídeos e reels, por exemplo, tornaram-se extremamente populares e isso não aconteceu por acaso.

É que o Instagram está se reinventando para competir de igual para igual com o Tik Tok, que se tornou uma das redes sociais mais populares da atualidade.

Sendo assim, o Instagram revolveu “copiar” a plataforma rival e também investir em conteúdos em vídeos e em sua mais nova ferramenta, os reels.

Isso fez com que esses conteúdos fossem impulsionados pelo Instagram, conquistando maior visibilidade e engajamento.

Por isso, esse é o momento perfeito para demonstrar outras facetas e investir pesado na produção de vídeos e reels. Com o maior alcance, ganhar curtidas no Instagram será bem mais simples.

Utilize hashtags estrategicamente

As hashtags se tornaram relevantes por serem capazes de agrupar conteúdos sobre uma mesma temática, facilitando a vida dos usuários.

Não é segredo para ninguém que as hashtags são capazes de fazer você ganhar curtidas. Prova disso, é que elas estão presentes em todas as publicações de influenciadores e marcas famosas.

O que muitos não sabem é que não adianta nada encher uma publicação com hashtags sem nenhum tipo de estratégia.

Em geral, as pessoas costumam utilizar algumas das hashtags mais populares do Instagram para ganhar curtidas. Só que os resultados disso são quase nulos.

Essas hashtags, além de extremamente genéricas, acabam se perdendo no meio de milhões de outras publicações. Isso faz com que seja quase impossível ganhar curtidas.

A melhor estratégia é escolher hashtags que estejam relacionadas ao assunto da publicação e que sejam atraentes para o público-alvo. É possível contar com a ajuda de aplicativos para isso!

Dessa maneira, apenas pessoas realmente interessadas no que você tem a dizer irão chegar até suas publicações.

É isso que fará com que você ganhe curtidas e seguidores no Instagram.

Dialogue com sua audiência para ganhar curtidas no Instagram

Nada reflete mais o seu sucesso no Instagram do que uma audiência verdadeiramente engajada.

Justamente por isso, essa precisa ser uma via de mão dupla.

Da mesma maneira que você aprecia interações dos seus seguidores, eles também vão apreciar qualquer oportunidade de diálogo com você.

Por isso, separe pelo menos 30 minutos do seu dia para responder comentários dos seus seguidores. Essa é uma maneira extremamente eficiente de estabelecer uma relação mais próxima com eles.

Além disso, também é possível visitar o perfil de alguns seguidores e curtir postagens, tendo o cuidado de são ser invasivo demais.

Isso fará com que sua audiência esteja mais próxima de você, o que certamente irá render muito mais curtidas no Instagram.

Aumentar seu engajamento no Instagram não é uma tarefa simples, mas temos certeza de que, com essas dicas, será possível conquistar muito mais curtidas e comentários.

Por isso, coloque em prática o que você aprendeu imediantamente e se destaque em meio à multidão.