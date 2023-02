Por Redação

O evento que já teve duas edições, com a última realizada há mais de dez anos, tem como objetivo promover o fomento turístico da região durante o mês de junho, em que o distrito de Taquaruçu oferece uma temperatura amena e agradável para atrair famílias, grupos de amigos e viajantes que querem conhecer um dos carros chefe do turismo de Palmas.

A pasta está realizando os processos de estruturação do evento, estudo de datas e formato para que a população possa usufruir de uma festa que atenda as expectativas após anos de hiatus. O retorno do evento é também uma expectativa da Prefeitura de Palmas que almeja integrá-lo no calendário anual de eventos da gestão.

De acordo com o presidente da Agtur, Tom Lyra, a prefeita Cinthia Ribeiro determinou que os estudos e articulações sejam realizados pela pasta para que o evento aconteça em grande estilo, trazendo fomento econômico e sociocultural para o turismo de Palmas.