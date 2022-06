por Wesley Silas

Dois músicos publicaram nas redes sociais Notas de Repúdios episódios envolvendo a contratação de artistas regionais no dia 03 de junho durante a 48ª Expo Gurupi. Em uma delas assinada pela artista Letícia Melo Abreu lamentou um episódio envolvendo a contratação da banda Véi de Bengala e do músico Chico Chokolate que “tiveram seus shows interrompidos para dar espaço a um artista nacional”. Em nota, o Sindicato Rural informou que as contratações dos músicos de renome nacional não tiveram “qualquer vínculo com o Sindicato Rural”.

Segundo o Sindicato Rural “a responsabilidade são os técnicos de som e luz que acompanharam a estrutura do palco e som, que desde o inicio estão prestando total apoio aos músicos locais sem outros custos financeiros como já aconteceu em tempos passado”, informou. Disse ainda que o projeto proposto pelo Sindicato Rural foi para oferecer “mais visibilidade aos artistas locais, unindo os diferentes ritmos e estilos musicais, ou seja, prestigiando assim as nossas pratas da casa”.

Confira aqui a íntegra da nota do Sindicato Rural.