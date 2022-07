Por Wesley Silas

Neste último final de semana a programação de shows inicia na próxima sexta-feira, 29, com shows de Lucas & Murilo e Sky Love do Forró, porém a atração mais esperada da temporada de praia será o show sem cobrança de bilheteria da banda baiana Babado Novo que neste ano lançou um DVD especial para comemorar 20 anos de trajetória.

“O último final de semana foi maravilhoso com o show do Parangolé e gente sabe que o último final de semana é difícil para as pessoas virem. Para atender todo mundo como o público e os barraqueiros que precisam vender, neste último final de semana por ser final de mês, todo mundo encontra-se apertado financeiramente e por isso nós decidimos terminar a temporada de praia em alto nível e vamos dar o show do Babado Novo de graça, não terá cobrança de ingressos na Arena que vai está aberta, principalmente para a parte da população de Peixe que reclamou que não teve condições de prestigiar os shows devido aos valores dos ingressos. Então, o show vai ser de graça”, disse Beto Naves.

Sobre a banda

A banda surgiu em Salvador, no ano de 2001, sob liderança de Claudia Leitte e ganhou destaque nacional em todo o Brasil a partir de 2003, com sucessos como “Eu Fico”, “Safado, Cachorro, Sem-Vergonha”, “Bola de Sabão”, “Insolação do Coração” e “Doce Paixão”.

Após uma década, Claudia deixou o grupo, que foi assumido pelos cantores Guga de Paula e Igor Di Ferreira, e, posteriormente, por Mari Antunes, atual vocalista.