Por Redação

A festa foi retomada neste ano com intensa participação da comunidade, após a pandemia da Covid-19, mantendo acesa a chama da fé, espiritualidade, cultura e ancestralidade nativitanas.

“É muita emoção, religiosidade, espiritualidade. Por três anos o imperador e a imperatriz aguardaram por esta coroação e hoje isso aconteceu. Aqui também estava a representação dos sete dons do Espírito Santo, que nós recebemos de Deus. É uma honra muito grande poder participar de um momento tão especial de conexão religiosa e cultural”, destacou a senadora.

Na noite de sábado, 4, Kátia participou da Festa do Capitão do Mastro; neste domingo, 5, assistiu a coroação do Imperador e da Imperatriz do Divino, participou do cortejo entre a Igreja da Matriz – Nossa Senhora da Natividade e a Igreja do Divino Espírito Santo e da Missa de Pentecostes, onde foram realizados os sorteios do Imperador e do Capitão do Mastro para a Festa de 2023.

O Imperador é um representante da comunidade, que fica responsável por organizar a festa e mobilizar a população. O Capitão do Mastro é o braço direito do Imperador, auxiliando em tudo o que diz respeito ao império.

Natividade é patrimônio histórico e cultural tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).