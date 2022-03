Por Wesley Silas

A secretária de Cultura e Turismo de Peixe, Rosilene Pereira da Silva, conhecida popularmente como “Rosa de Fogo”, alerta os empreendedores do turismo do município, como donos de ranchos e pousadas sobre a importância de receber técnicos da Prefeitura, Sebrae e Agência Brasileira de Engenharia Turística- ABET para realização do mapeamento e diagnóstico para entender melhor o que o município oferta no segmento do turismo.

“Os produtos já identificamos alguns, agora a Agência Brasileira de Engenharia Turística vai fazer a pesquisa se realmente é um produto”, disse a secretária.